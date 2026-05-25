스타벅스 믿고 상품 만들었는데… 카드사들 ‘탱크데이’ 논란에 ‘조마조마’

스타벅스가 ‘탱크데이(Tank Day)’ 마케팅으로 5·18 광주 민주화운동을 모욕했다는 논란에 휩싸이면서 제휴 상품을 내놓았거나 준비 중인 카드사들이 긴장하고 있다.

25일 카드업계에 따르면 우리카드는 지난달 스타벅스와 상업자표시신용카드(PLCC) 상품인 ‘스타트래블 우리카드’를 출시했다. 삼성카드도 지난해 ‘스타벅스 삼성카드’를 내놓았다. 이번 사태로 스타벅스 불매 운동이 일면서, 카드사들은 여파를 예의주시하고 있다. 현재까지는 고객들의 카드 해지 등이 뚜렷이 나타나지는 않는 것으로 전해졌다.

서울시내 스타벅스 매장 모습. 뉴시스

신한카드는 상반기 스타벅스 제휴 카드를 출시할 예정이었으나 내부 시스템 점검과 이번 사태 여파 등을 고려해 출시 시점을 재검토한다고 밝혔다. 세 카드사 모두 기존 계약을 재검토하는 단계는 아닌 것으로 알려졌다.

그간 스타벅스는 6년간 현대카드와 단독 파트너십을 이어왔으나, 지난해 하반기 전략을 바꿔서 복수의 카드사들과 제휴를 맺었다. 카드사로서는 상대가 인기 브랜드일수록 PLCC 상품 출시가 까다롭고 조율할 내용이 많은데, 사업이 본격 궤도에 오르기도 전에 암초를 만나자 당혹스러워하는 기류다.

최근 카드사들은 가맹점 수수료 인하, 카드론 규제 등 본업에서 수익성 확보가 어려워지자 배달의민족, 무신사 등 고객 수요가 많은 브랜드부터 빅테크, 금융사까지 다양한 브랜드와 제휴해 PLCC를 선보였다.

PLCC 사업은 제휴사의 경쟁력이 더해져 시너지를 낼 수 있지만, 제휴사에 논란이 생기면 리스크도 함께 지게 되는 한계가 있다. 한 카드사 관계자는 “PLCC는 제휴 브랜드의 충성 고객을 유입시키는 효과가 큰 만큼, 마케팅 비용도 크고 불매 운동 등이 일어나면 타격을 고스란히 나눠 가지게 되는 구조적 약점이 있다”고 말했다.