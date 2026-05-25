‘뇌물수수 혐의’ 전직 안동시 공무원, 구속영장 신청 [사건수첩]

경북경찰청은 25일 관급공사 수주와 관련, 뇌물을 받은 혐의(뇌물수수)로 전 안동시 공무원 A씨에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

경북경찰청 전경.

경찰에 따르면 A씨는 안동시 공무원으로 재직하며 특정 업체와 관급공사 계약 과정에서 대가성 금품을 받은 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난 22일 A씨를 긴급 체포하며 A씨 주거지에서 수천만원의 현금도 압수했다.

경찰 관계자는 "수사 중인 사안인 만큼 구체적인 내용은 말해줄 수 없다"고 말했다.