장동혁 “與, 스타벅스로 죽창가… 지방선거용 인민재판” [6·3의 선택]

“공소취소에 분노한 민심 스벅으로 돌리려 해”

“대통령 SNS 정치 폭주…선거 개입 중단하라”

국민의힘 장동혁 대표는 25일 더불어민주당의 스타벅스 불매운동을 정치적 의도가 담긴 선거용 공세로 규정하며 “이재명 재판취소 특검에 분노한 민심을 스타벅스로 돌리려 하고 있다. 지방선거용 인민재판”이라고 말했다.

장 대표는 이날 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선거대책위원회에서 “이번 선거 죽창가의 대상은 스타벅스”라며 “죽창가냐, 스타벅스냐. 국민들께서 심판해 주기 바란다”고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 25일 서울 여의도 당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 “제가 예언 하나 하겠다. 스타벅스 불매 운동 기한은 딱 6월3일까지다”라며 “이재명, 민주당, 개딸들은 그날이 지나면 무슨 일이 있었냐는 듯 스벅 커피를 들고 다닐 것”이라고 주장했다. 그는 “2016년 민주당은 사드 전자파에 튀겨진다며 온갖 쇼를 다 했으나 2017년 대선이 끝나자마자 사드 반대는 온데간데없이 사라졌고 문재인은 취임 한 달 만에 사드 배치 찬성 입장을 내놨다"고 지적했다. 이어 “2023년 민주당은 후쿠시마 핵 폐수라며 온 국민을 선동했으나 2024년 총선 이후 후쿠시마 이야기하는 것을 본 적 있나”라며 “이재명은 일본 가서 후쿠시마 수산물 수입 논의까지 했다”고 했다.

장 대표는 29∼30일 6·3 지방선거 사전투표를 앞두고 “이번 금요일 국민들께서는 ‘내 커피는 내가 고른다’는 자유 시민의 의지를 확실히 보여주자”고 강조했다. 장 대표는 "스타벅스의 5·18 모독을 따지려면 먼저 5·18 전야 광주에서 접대부들과 술 먹고 놀았던 인천의 송영길, 강원의 우상호 공천부터 철회해야 할 것"이라며 "5·18을 주취 폭력의 방패로 삼고 있는 정원오 (서울시장 후보)도 사퇴해야 한다"고 요구했다.

국민의힘 송언석 원내대표도 “최근 선거를 앞두고 스타벅스, 무신사 저격 등 이재명 대통령의 SNS 정치가 폭주하고 있다”며 “대통령은 선거 개입을 즉각 중단하고 민생 경제를 돌보는 데 전념하길 다시 한번 강력히 경고한다”고 했다.

송 원내대표는 “주취폭력과 칸쿤 외유성 출장에 아기씨 굿당 사태까지 겹쳐 있는 정원오, 까르띠에 시계와 보좌관 갑질의 전재수, 대부업체 브라더스 김용남과 김상욱 등 민주당 후보들의 의혹을 덮고 국민 시선을 다른 쪽으로 돌리기 위한 의도라는 것을 국민들이 잘 알고 있다”고 했다. 송 원내대표는 “우리 국민들은 너무나 현명하다”며 “이 정권이 추악한 의혹을 감추려고 노력하면 할수록 국민 눈에는 더욱 또렷하게 보여지게 된다”고 했다.