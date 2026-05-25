“여학생들 급하면 성매매라도”…대학교수 성희롱성 발언 논란

학생들 녹음·설문 모아 인권위 진정

학교 “법인에 중징계 요청…징계위 진행 중”

대전의 한 사립대 교수가 강의 중 학생들에게 성희롱성 발언과 폭언을 했다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.

강의실 자료사진. 클립아트코리아

25일 연합뉴스에 따르면 지난해 11월 대전 한 사립대 온라인 커뮤니티 ‘에브리타임’에는 A 교수가 강의 중 “우리나라 여성 10명 중 8명은 성매매로 용돈을 벌었을 것”이라고 말했다는 내용의 게시글이 올라왔다.

이후 학생들 사이에서는 A 교수가 이전에도 성희롱성 발언과 인격권 침해 소지가 있는 폭언을 반복했다는 증언이 잇따랐고, 학생들은 자체적으로 피해 설문조사를 진행했다.

온라인 커뮤니티 ‘에브리타임’에 올라온 대전 한 사립대 A 교수 발언 관련 게시글. 연합뉴스

설문조사에는 “여학생들에게 미안한 말이지만, 여학생들 급하면 성매매라도 할 수 있어”, “여자애들 10명 중 8명은 성매매로 용돈벌이했을 것” 등의 발언이 있었다는 증언이 담겼다.

또 “서울대·고려대·연세대생들이 A+이라면 너네는 C 등급이다”, “지방대학 나온 설움도 있는 데다가 싸XX도 없는 놈들” 등 학생들을 비하하는 발언이 있었다는 주장도 제기됐다.

이 밖에도 이른바 ‘양평고속도로 특혜 의혹’을 언급하는 등 수업과 관련 없는 정치적 발언을 했다는 증언도 나왔다.

학생들은 설문조사 내용과 일부 녹음본 등을 정리해 지난해 12월 학교 측에 진정서를 제출하고 국가인권위원회에도 진정을 제기했다.

한 재학생은 연합뉴스와의 통화에서 “학교 측에서 징계 결과가 어떻게 됐는지 확인해주지도 않고 폐쇄적으로 대응하는 것 같다”며 “해당 교수가 지금까지 어떤 징계도 받지 않고 여전히 학교에서 수업한다는 것이 이해가 가지 않는다”고 말했다.

학교 측은 교원윤리위원회를 열어 심의를 진행한 뒤 학교법인에 중징계를 요청했으며, 현재 징계위원회가 진행 중이라고 밝혔다.

다만 징계 절차가 마무리되지 않아 A 교수는 이번 1학기에도 비대면 방식으로 강의를 진행 중인 것으로 전해졌다.

학교 관계자는 연합뉴스에 “학교법인의 징계위원회 결과가 나오면 조만간 교수 본인에게 통지될 것으로 보인다”며 “징계 결과가 나오지 않은 상태에서 강의를 전면 배제할 수 없기에 비대면 강의로 진행하게 됐다”고 설명했다.