홍명보호 좋겠네…성과 비례형 ‘돈방석 월드컵’ 32강 1억·우승 6억

월드컵 성적이 곧 보상…태극전사에 ‘역대 최대 포상 체계’ 가동

본선 5000만원부터 우승 6억원까지…성과 따라 커지는 보상 구조

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 대한축구협회(KFA)가 대표팀 ‘홍명보호’에 역대 최대 규모의 포상금과 지원책을 내걸었다. 단순히 본선에 나서는 것만으로도 1인당 5000만원이 보장되고, 32강 진출 시 1억원, 우승까지 올라가면 최대 6억원이 쌓이는 구조다. 결과에 따라 보상이 눈덩이처럼 불어나는, 사실상 ‘성과 비례형 돈잔치’가 현실화된 셈이다.

홍명보 대한민국 축구대표팀 감독. 뉴시스

대한축구협회는 25일 2026 북중미 월드컵 본선에 출전하는 국가대표팀을 위한 포상금 및 지원 기준을 확정해 발표했다. 이번 기준은 출전국 확대(32개국→48개국)와 새롭게 도입된 32강 토너먼트 체제를 반영해 전면 재설계됐다.

대한축구협회는 “상위 라운드로 올라갈수록 보상이 커지는 성과 비례형 체계를 강화했다”고 설명했다. 실제로 전체 포상금 규모 역시 기존 대회 대비 대폭 확대됐다.

가장 눈에 띄는 변화는 기본 보상이다. 월드컵 최종 엔트리 26명 전원에게는 1인당 5000만원의 기본 수당이 지급된다. 이는 4년 전 카타르 월드컵 당시 2000만원보다 3000만원 늘어난 금액이다.

토너먼트 진출 이후부터는 ‘단계별 점프’가 적용된다. 32강 진출 시 1억원, 16강 2억원, 8강 3억원, 4강 4억원, 3위 4억5000만원, 준우승 5억원, 우승 6억원까지 순차적으로 증가한다. 단순히 한 단계씩 올라갈 때마다 보상이 1억원씩 늘어난다.

여기에 경기별 승리 수당도 별도로 강화됐다. 기존에는 라운드 구분 없이 승리 시 3000만원이 지급됐지만, 이번 대회부터는 단계별 차등 체계가 도입된다. 조별리그에서는 승리 3000만원·무승부 1000만원이 적용되며, 토너먼트에 진출하면 라운드별로 승리 수당이 크게 증가한다.

구체적으로 살펴보면 ▲32강 승리 5000만원 ▲16강 승리 8000만원 ▲8강 승리 1억4000만원 ▲준결승 승리 2억원 ▲결승 승리 3억원이 책정됐다. 성적이 올라갈수록 ‘누적 가산’ 방식으로 보상이 커지는 구조다.

이를 모두 반영할 경우, 현실적인 시나리오에서도 상당한 금액이 계산된다. 조별리그 3승을 기록하고 16강에 오를 경우 선수 1인당 기본 수당과 승리 수당, 포상금을 합쳐 약 3억9000만원을 받을 수 있다. 8강까지 진출하면 총액은 5억8000만원 수준으로 늘어난다.

홍명보 대한민국 축구대표팀 감독. 빈=연합뉴스

대한축구협회는 금전적 보상 외에도 선수단의 환경 개선과 심리적 안정에도 투자를 확대했다. 대표팀 전원에게는 선수 1인당 개최 도시 호텔 2인실 객실 2개가 제공되며, 가족들이 전 경기 현장을 관전할 수 있도록 매 경기 2장의 1등석 티켓도 지급된다.

또한 대표팀은 미국 솔트레이크시티 사전 캠프에서 조별리그 1~2차전이 열리는 멕시코 과달라하라로 이동할 때 전세기를 이용하게 된다. 장거리 이동 부담을 줄이고 컨디션 유지에 집중할 수 있도록 하기 위한 조치다.

포상금과 가족 지원, 이동 시스템까지 전방위적으로 강화된 이번 정책은 단순한 ‘보상 확대’를 넘어, 월드컵 성과를 극대화하기 위한 총력 지원 체계로 해석된다. 결과에 따라 보상이 급격히 커지는 구조 속에서 홍명보호가 어떤 성과를 만들어낼지 관심이 쏠린다.