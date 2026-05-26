96년생 최선을 다한 자는 결과에 연연하지 않는다. 84년생 친인척간 왕래가 있어야 친해진다. 72년생 보잘것없다고 위축되지 말고 자신을 가져라. 60년생 무분별한 행동으로 일관하면 서둘러 정리하라. 48년생 소중한 것을 쥐고 다른 것을 취하려 하지 마라. 36년생 투박한 것이 깊은 정을 느끼는 법이다.

97년생 시간이 지나야 될 일은 느긋하게 하라. 85년생 규칙적인 생활이 건강을 지킨다. 73년생 시간적인 여유가 있다면 쉽게 얻을 수 있다. 61년생 여성은 일과 가정이란 길에서 갈등한다. 49년생 사람들이 멀리해도 가치는 엄연히 존재한다. 37년생 온화한 마음으로 대하면 많은 사람들이 따른다.

98년생 즐기는 문화에 익숙하지 않으면 거북하다. 86년생 장난일지라도 거짓말은 삼가라. 74년생 내면의 세계를 보지 못하면 실수를 범한다. 62년생 찬성과 반대의 양면을 고려하여 결정하라. 50년생 새로운 사태에 대처하는 준비가 필요하다. 38년생 예상된 일도 확인하는 것은 느낌이 다르다.

99년생 설상가상이 가장 위험하다. 87년생 혼자된 듯 기분에 외롭구나. 75년생 말만 무성하고 현실로 나타나는 것이 하나도 없다. 63년생 풍족한 생활에 빠져 버리면 안일함을 느낀다. 51년생 먹구름이 걷히고 파란 하늘이 드리운다. 39년생 조용하고 한적한 곳을 찾음이 이로운 시기.

00년생 정리하는 일이 순조롭지가 않다. 88년생 적잖은 데이트 비용이 들어가겠다. 76년생 이성관계는 맺고 끊는 것이 분명해야 한다. 64년생 방대한 양의 자료는 주변 사람에게 맡겨라. 52년생 순탄하게 끝나는 날이니 무리수를 두지 마라. 40년생 고집부리지 말고 융합하는 모습을 보여라. 28년생 집안이 우울하면 의욕이 감퇴된다.

01년생 가스나 전기기구에 안전성을 살펴라. 89년생 삶 자체를 보람으로 삼아라. 77년생 감각적인 것에 의존하는 것은 근시안적인 발상. 65년생 상황에 맞추어 영향력 있는 태도를 보여라. 53년생 선택사양을 잘못 이해하면 금전적인 손실이 생긴다. 41년생 특이한 방법이 좋은 결과를 낳을 수 있다. 29년생 주변의 오해를 풀고 신용을 회복하라.

02년생 경사에 별이 가문에 빛치니 사업이 번창한다. 90년생 미뤄왔던 물건을 구매하겠다. 78년생 실력을 발휘하지 못하는 것도 운이다. 66년생 불공평한 현실에선 비관적으로 바라보게 된다. 54년생 자신의 제안에 긍정적인 사람에게 적극성을 보여라. 42년생 열심히 찾아다니면 틀림없이 찾아낸다. 30년생 소극적인 대응으로 오해를 받는다.

03년생 멀리서 통신이나 좋은 소식이 온다. 91년생 업무가 과중하나 가볍게 해결한다. 79년생 익숙해진 몸짓이면 일의 능률도 오른다. 67년생 새로운 것을 습득하면 큰 도움이 된다. 55년생 불모지나 다름없는 곳에 나무를 심는 격. 43년생 단단한 것은 오래두면 무르게 된다. 31년생 바라는 것을 성취하기엔 아직 이르다.

04년생 작은 위험은 감수해도 좋다. 92년생 필요한 자금줄이 확보되며 한숨 돌린다. 80년생 바라는 것이 많을수록 스트레스가 많다. 68년생 손재수가 다분하니 금전거래는 삼가라. 56년생 둘이서 힘을 합하는 것이 한결 쉽다. 44년생 고민하던 일이 해결되니 심신이 편하다. 32년생 사정은 같은 처지에 있는 사람이 잘 안다.

05년생 금전 대출 관계가 순조롭지 않다. 93년생 속에 넣어두기보다 시원하게 풀고 갈 것. 81년생 사소한 일에 신경 쓰지 말고 한가지 일에 매진하라. 69년생 일은 많고 사람이 부족하니 즐거운 비명이다. 57년생 현실에 만족하면서 모나지 않게 생활하라. 45년생 사업이 위기에 부딪치니 소홀한 부분을 점검하라. 33년생 인연이란 강물이 흐르는 것과 같다.

06년생 업무상 어려운 일이나 하자가 나타난다. 94년생 집중력이 요구되는 일에 나서지 마라. 82년생 잡으려고 손을 내밀지만 생각보다 멀다. 70년생 기쁨이 더 크게 느껴지니 흡족하다. 58년생 마감시간이 임박한 상태라면 미리 준비해라. 46년생 언행이 일치하면 모든 것이 순탄하다. 34년생 신선한 충격이 기대되는 시기다.

95년생 좋다고 함부로 과용함을 삼갈 것. 83년생 이보 전진을 위한 노력이 필요하다. 71년생 오늘에 충실하고 내일을 대비해라. 59년생 원하는 것을 얻지만 손실이 따를지 모른다.47년생 아랫사람의 실수를 덮어두되 대응책은 강구하라. 35년생 공적인 자리에서 개인적인 이야기는 삼가라.

백운철학원