[포토] 김성환 기후에너지환경부 장관, 노원구 불암산 러브버그 방제 작업

김성환 기후에너지환경부 장관(오른쪽)이 25일 서울 노원구 불암산에서 붉은등우단털파리(러브버그) 방제 현장을 방문, 유충 서식 상태와 성충 포집 장비를 살펴보고 친환경 방제약품을 이용한 방제 작업을 하고 있다.

김성환 기후에너지환경부 장관(오른쪽)이 25일 서울 노원구 불암산에서 붉은등우단털파리(러브버그) 방제 현장을 방문, 유충 서식 상태와 성충 포집 장비를 살펴보고 친환경 방제약품을 이용한 방제 작업에 참여하고 있다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 25일 서울 노원구 불암산에서 붉은등우단털파리(러브버그) 방제 현장을 방문, 유충 서식 상태와 성충 포집 장비를 살펴보고 친환경 방제약품을 이용한 방제 작업에 참여하고 있다.