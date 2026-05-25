北, 6월 당 전원회의… ‘두 국가’ 후속정책 주목

지방발전·군사력 강화 등 논의

中 시진핑 방북 임박 전망 속

대미정책 방향 공개 가능성도

북한이 다음달 하순 노동당 중앙위원회 전원회의를 열어 상반기 사업 집행 실태를 평가하고 하반기 계획을 논의한다.



노동당 중앙위원회 정치국은 6월 하순 당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의를 소집한다는 결정서를 지난 24일 채택했다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 통신은 “이번 전원회의는 2026년도 당 및 국가정책집행정형을 중간총화하고 하반년도 사업과 일련의 중요문제들을 토의하기 위한 것”이라고 회의 소집 이유를 밝혔다.

북한은 지난 2월 23일 노동당 중앙위원회 제9기 제1차 전원회의 확대회의를 열고 정치국 상무위원회·정치국·비서국·당중앙군사위원회·당중앙검사위원회를 선거했다고 조선중앙TV가 24일 보도했다. 조선중앙TV 화면 캡처

북한은 일반적으로 매년 상반기 말쯤 노동당 전원회의를 열어 경제·사회 분야 정책 집행 상황을 점검하고 하반기 과업을 제시해 왔다. 이에 따라 이번 회의에서도 지방발전 정책과 군사력 및 군수공업 강화를 비롯한 북한의 주요 정치·정책 현안이 다수 논의될 것으로 예상된다. 특히 이번 회의는 지난 2월 북한 내 최대 정치행사인 제9차 당대회를 마무리하고 각 분야에서 다양한 후속 조치가 이어지는 가운데 열린다.



제9기 제1차 전원회의는 9차 당대회 기간인 지난 2월 23일에 열렸다. 당시 회의에서는 당 중앙위원회 정치국 상무위원회, 정치국, 비서국, 전문부서 부장이 새로 구성됐다.



특히 김정은 국무위원장의 여동생 김여정이 당 총무부장에 임명되고 정치국 후보위원으로 복귀하는 등 북한 내 권력 지형이 재편됐다. 지도부 인사가 이미 이뤄진 만큼 이번 전원회의에서는 인사보다는 김 위원장이 상반기 정책 성과와 집행 현황을 점검하고 하반기 정책 추진 방향과 중점 과제를 제시하는 방식에 초점을 맞춰서 회의가 진행될 것으로 전망된다.



북한은 이번 전원회의를 상반기 결산과 하반기 주요 사업 논의를 위한 정례적 성격을 지니고 있다고 발표했지만, 대남·대미 관계 등 대외 정책과 관련한 주요 결정을 내놓을 가능성도 제기된다.



북한은 지난 2월 당 대회에서 노동당 규약을 개정했으며 3월에는 한국의 국회에 해당하는 최고인민회의를 열어 헌법을 개정했다. 북한의 최신 헌법은 김정은 국무위원장의 ‘두 국가’ 노선을 반영해 한반도 북쪽 지역만 영토로 규정한 영토 조항이 신설됐고 통일 조항은 삭제됐다. 이 같은 상황에서 ‘두 국가’ 노선을 한층 강화하는 데 필요한 정책적 차원의 조치들이 추가로 이뤄질 가능성이 있다.



도널드 트럼프 미국 대통령과 만난 시진핑 중국 국가주석의 방북이 임박했다는 전망이 나오는 상황에서 전원회의를 통해 대미 정책방향을 가늠할 결과가 공개될지도 주목된다.



트럼프 대통령과의 회담에서 북핵 문제를 논의한 시 주석은 이르면 이달 말~다음달 초 방북해 김 위원장과 정상회담을 할 가능성이 거론되고 있다.