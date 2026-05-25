北, 여자축구팀 우승 보도

북한TV, '내고향팀' 우승 보도 (서울=연합뉴스) 지난 23일 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL)에서 북한 내고향여자축구팀이 일본 도쿄 베르디 벨레자를 1:0으로 이기고 우승한 소식을 조선중앙TV가 24일 보도했다. [조선중앙TV 화면] 2026.5.24 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr/2026-05-24 20:06:41/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

북한 내고향여자축구팀 선수들이 지난 23일 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL)에서 일본 도쿄 베르디 벨레자를 1대 0으로 이기고 우승한 뒤 트로피를 들어올리며 기뻐하고 있다. 북한 조선중앙TV는 24일 우승 소식을 보도하면서 관련 사진 등을 함께 공개했다.

<연합>