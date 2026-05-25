정청래 ‘김관영 돌풍’에 전북행… “與 뽑아달라” [6·3 지방선거]

이원택 후보와 오차범위 접전

“李 후보가 전북 발전 완성” 강조

더불어민주당 정청래 대표가 25일 전북을 찾아 6·3 지방선거 전북지사 선거에 출마한 이원택 후보 지원 유세에 나섰다. 민주당 지도부를 비판하며 무소속으로 출마한 김관영 후보의 지지세가 심상치 않은 가운데, 정 대표가 직접 전북 민심 다잡기에 나선 것이다. 정 대표는 유세 내내 이 후보가 ‘민주당 후보’라는 점을 강조하며 호남 표심에 공을 들였다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 25일 전북 전주시 전북대 옛 정문 앞에서 열린 유세에 입장해 시민들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 이날 전북 정읍과 전주를 찾아 이 후보 유세에 나섰다. 현장에서는 ‘민주당’과 ‘집권 여당 후보’라는 표현이 반복됐다. 정 대표는 전북대 앞 유세에서 “이재명정부는 민주당 정부다. 따라서 전북도지사도 민주당 이원택 후보를 뽑아주길 바란다”고 했다. 이 후보가 “지난 시기 받아온 삼중 소외를 이젠 끝장내야 한다”며 “집권 여당 후보만이 당·정·청 원팀이면서 전북의 발전을 끌어오지 않겠냐”고 말하자 지지자들은 ‘민주당’을 연호했다. 정 대표는 “이 대통령이 전라북도 발전을 위해서 새만금에 투자하기로 결정했는데, 이원택 후보가 완성하도록 하겠다”고도 말했다. 정 대표는 오후에는 충청남도 보령시와 서천군을 찾아 유세를 벌였다.



이날 오전 정읍 현장 중앙 선거대책위원회의에서도 정 대표는 “이번 지방선거는 이재명정부 1년 성적표에 대한 평가다. 이 대통령을 좋아하고 지지하시면 민주당 후보 이원택을 뽑아달라”고 호소했다.



김 후보 견제도 이어졌다. 정 대표는 출마 전 이 대통령과 사전 교감을 했다는 취지로 발언을 한 김 후보를 향해 “금도를 넘어도 한참 넘었다”며 사과와 해명을 요구했다. 그는 “청와대에 확인해 보니 펄쩍 뛰며 사실이 아니라고 한다”고 말했다.

김관영 무소속 전북도지사 후보. 뉴스1

김 후보는 지난 20일 전북 CBS 라디오 인터뷰에서 ‘이 대통령과 출마 전 교감이 있었느냐’는 사회자 질문에 “무소속 출마의 불가피성에 대해서 대통령께 말씀을 드린 적은 있다”고 말했다. 김 후보 측은 논란에 “김 후보의 발언 취지가 다르게 해석돼 불필요한 논란이 생긴 점은 유감”이라며 이 대통령을 선거에 이용하거나 정치적으로 활용한 바가 없다고 했다.



이날 정 대표 유세 발언 도중에는 ‘민주당 사당화 저지 범도민대책회의’ 손 피켓을 든 시위대 20여명이 항의하는 일이 벌어지기도 했다.