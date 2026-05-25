현대건설, 압구정3구역 시공권 확보…최고 65층·5175가구 조성

현대건설이 서울 강남권 재건축 최대어로 꼽히는 압구정3구역 재건축 사업 시공권을 확보했다. 총 공사비는 약 5조5000억원에 달한다.

25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축정비조합은 이날 총회를 열고 현대건설을 시공사로 최종 선정했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명이 투표에 참여했고, 이 중 89%가 찬성했다. 현대건설은 앞선 두 차례 입찰에서 단독 응찰하며 우선협상대상자로 선정됐고 이날 수의계약 안건이 가결된 것이다.

압구정3구역 투시도. 현대건설 제공

압구정3구역은 서울 강남구 압구정동 현대1∼7차와 10·13·14차, 대림빌라트 등 기존 3934가구를 최고 65층·5175가구 규모로 재건축하는 사업이다. 인근 공인중개사들에 따르면 압구정 재건축 구역 가운데 규모가 가장 크고 한강 조망과 압구정역 접근성을 동시에 갖춘 핵심 입지로 평가된다.

현대건설은 압구정3구역에 ‘람사’와 ‘모르포시스’ 등 글로벌 건축 그룹 협업 설계를 적용했다. 순환형 커뮤니티 플랫폼 ‘더 써클 원’과 입주민 전용 수요 응답형 교통(DRT) 무인 셔틀, 문화 공간 등 도입할 계획이다. 단지명으로는 ‘압구정 현대 갤러리아’를 제안했다.

현대건설은 이번 수주로 지난해 확보한 압구정2구역에 이어 3구역까지 시공권을 따냈다. 현대건설은 DL이앤씨와 압구정 5구역 수주 경쟁을 벌이고 있다. 시공사 선정 총회는 30일 열린다. 압구정4구역은 지난 23일 삼성물산 건설부문이 시공사로 선정됐다.