“인기 드라마 ‘동백꽃 필 무렵’ 촬영도시, 포항에 놀러오세요”

‘드라마 같은 도시 포항’으로 대만 관광객 사로잡다!

지난해에 이어 2년 연속 참가, 타이베이 국제관광박람회 콘텐츠 부문 ‘대상’ 수상

K드라마 테마로 중화권 개별 관광객 공략, 해양·야간 관광 강점 홍보

경북 포항시는 지난 22~25일까지 대만 타이베이 세계무역센터에서 열린 ‘제2회 한국여행엑스포’에 참가해 포항 관광 홍보마케팅을 펼치며 중화권 관광객 유치 확대에 나섰다고 밝혔다.

포항시는 지난해에 이어 올해도 박람회에 참가하며 대만 관광시장 공략을 이어갔다. 이번 엑스포는 대만 대표 관광박람회인 ‘타이베이 국제관광박람회’와 동시 개최돼 10개국 100여 개 기관이 참가했으며, 약 30만 명이 행사장을 찾았다.

지난 22~25일까지 대만 타이베이 세계무역센터에서 열린 ‘제2회 한국여행엑스포’에 참가한 포항시가 드라마 같은 도시 포항 관광 홍보에 나선 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

시는 최근 개별여행(FIT) 중심으로 변화하는 대만 관광수요에 맞춰 해양경관과 야간관광, 체험형 콘텐츠를 중심으로 포항을 홍보했다.

특히 K드라마를 테마로 ‘드라마 같은 도시 포항’ 이미지를 내세워, 포항에서 촬영된 ‘동백꽃 필 무렵’, ‘갯마을 차차차’ 등 인기 드라마 촬영지와 관광콘텐츠를 소개하며 관람객의 관심을 끌었다.

또한 대구국제공항·김해국제공항과의 접근성과 인근 도시인 경주·부산을 잇는 관광 동선의 장점을 강조하며 포항 중심 관광코스 개발을 위한 현지 업계와의 협력 기반을 다졌다.

행사 기간 함께 열린 타이베이 국제관광박람회에서는 포항시가 콘텐츠 부문 대상을 수상하며 포항 관광콘텐츠 경쟁력과 지속적인 해외 관광마케팅 성과를 인정받았다.

윤천수 시 관광산업과장은 “대만 관광 트렌드에 맞춘 마케팅으로 포항 관광 인지도를 높였다”며 “앞으로도 중화권 관광객 유치를 위한 해외 홍보를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.