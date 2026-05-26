중재국 인용 "협상 진전 둔화"…美는 핵제한, 이란은 제재완화 우선

미 '합의 근접' 언급 하루 만에 난기류

미국과 이란 간 종전 협상이 핵 프로그램 제한과 제재 완화 문제를 둘러싼 이견으로 다시 교착 상태에 빠졌다고 월스트리트저널(WSJ)이 25일(현지시간) 보도했다.



WSJ은 이날 중재국들을 인용, 미국과 이란이 핵 프로그램 관련 조치와 제재 완화의 선후 문제를 두고 강경한 입장을 유지하면서 협상 진전이 둔화하고 있다고 전했다.

사진=로이터연합뉴스

이는 미 도널드 트럼프 대통령과 정부 당국자들이 '합의에 근접했다'고 언급한 지 하루 만에 전해진 소식이다.



현재 양측은 호르무즈 해협 통행 제한 완화와 휴전 연장, 후속 핵협상 개시 등을 담은 양해각서(MOU) 체결을 논의 중인 것으로 알려졌다.



중재국들에 따르면 미국은 이란 핵 프로그램과 관련해 선제적이고 명확한 제한 조치를 요구하고 있다. 반면 이란은 미국에 제재 완화와 자산 동결 해제에 대한 구체적인 보장이 우선돼야 한다고 맞서고 있다.



미국은 이란이 일부 제재 완화 혜택만 확보한 채 핵 협상을 지연시킬 가능성을 우려하고 있다고 중재국들은 전했다.



다만 미국과 이란 모두 국내 정치·경제 상황을 고려할 때 협상 타결이 절실한 상황이다.



트럼프 대통령은 전쟁 장기화에 대한 피로감과 유가 상승 부담에 직면해있고, 이란 역시 미국의 제재와 해상 통제로 악화한 경제난에서 벗어날 필요가 있다.



걸프 국가들도 대체로 협상을 지지하고 있지만, 미국이 안보 우려가 해소되기 전에 중동에서 발을 뺄 가능성을 우려하고 있다.



사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등은 호르무즈 해협의 자유 항행 보장 조항을 MOU에 명시할 것을 요구하고 있다.



반면 이스라엘은 이번 합의가 이란과 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라에 대한 압박을 느슨하게 만들 것을 우려해 미 정부에 더 강력한 조건을 요구하고 있다고 WSJ은 보도했다.



중재국들은 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이의 의중과 이란 권력 구조 변화 가능성에도 주목하고 있다.



모즈타바가 지난 3월 선출된 이후 공개 석상에 모습을 드러내거나 발언한 적이 거의 없어 중재국들은 실제 누가 실권을 쥐고 있는 것인지 우려하고 있다고 WSJ은 전했다. 또 협상 관련 사안에 대한 그의 견해를 파악하려 하고 있다고 덧붙였다.



이란은 협상 과정에서 미국의 '불안정성'을 지적하기도 했다.



에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 "미국의 정책 결정 및 의사 결정 과정이 일종의 제도적 불안정성에 시달리고 있어 잦은 인사 변동이 발생한다"고 말했다.



트럼프 대통령은 이번 협상이 타결될 경우 이를 기반으로 이란까지 포함하는 아브라함 협정 확대도 추진 중이다.



아브라함 협정은 이스라엘과 주변 아랍권 국가 간의 관계 정상화 합의로, 국가마다 이스라엘과의 관계가 복잡하게 얽혀있어 실현 여부는 미지수다.

<연합>