“1200만원 돌려받는 게 아니라고요?”…‘국민참여성장펀드’ 가입 전 봐야 할 3가지 [숫자 뒤의 진실]

출시 첫날 5224억원 판매…‘소득공제 착시’ 주의해야

1200만원 환급 아닌 소득 차감…공제 여력 먼저 확인

5년 환매 제한·종합과세 이력 따라 절세 효과 갈린다

“1200만원 돌려받는 게 아니라고요?”

국민참여성장펀드가 출시 첫날부터 빠르게 팔리며 절세 혜택을 노린 투자자들의 관심을 끌었다. 3000만원을 넣으면 1200만원이 소득공제되지만, 실제 환급액은 개인별 소득 구간과 기존 공제 항목에 따라 달라진다. 연합뉴스

지난 22일 오전 9시를 조금 넘기자 일부 증권사 모바일 앱에는 ‘판매 종료’ 안내가 떴다. 상품 설명서를 끝까지 넘기기도 전에 온라인 배정 물량이 닫혔다. 영업점 창구에는 가입 가능 여부를 묻는 전화가 이어졌다.

첫날 흥행은 숫자로도 확인됐다. 금융위원회 집계로 전해진 판매 현황에 따르면 국민참여형 국민성장펀드는 출시 첫날 오후 5시 기준 전체 공급 물량 6000억원 가운데 약 5224억원이 팔렸다. 소진율은 87.1%였다. 일부 판매사 온라인 물량은 판매 시작 직후 빠르게 마감됐다.

한국예탁결제원이 발표한 ‘2025년 12월 결산 상장법인 주식 소유자 현황’에 따르면 지난해 말 기준 12월 결산 상장법인 주식 소유자는 중복을 제외하고 1455만8479명으로 집계됐다.

1년 전보다 33만명, 2.3% 늘었다. 주식 투자가 이미 생활 재테크 안으로 들어온 상황에서 세제 혜택을 앞세운 정책형 펀드가 나온 셈이다.

국민참여형 국민성장펀드는 반도체, 이차전지, 바이오, 인공지능(AI), 로봇, 방산 등 첨단전략산업 기업과 관련 기업에 투자하는 정책형 펀드다. 투자 명분도 눈에 띄지만, 가입자들의 시선을 붙잡은 건 결국 세금 혜택이었다.

겉으로 보이는 혜택은 크다.

투자금 3000만원 이하 구간에는 40% 소득공제가 적용된다. 3000만원을 넣으면 계산상 1200만원이 소득에서 빠진다.

3000만~5000만원 구간은 3000만원 초과분의 20%, 5000만~7000만원 구간은 5000만원 초과분의 10%가 추가로 공제된다. 7000만원을 넘기면 소득공제액은 1800만원으로 고정된다.

문제는 이 숫자를 환급액으로 받아들이는 순간 생긴다. 1200만원이 공제된다는 말은 1200만원이 통장으로 들어온다는 뜻이 아니다.

소득공제는 세금을 매기는 기준이 되는 소득을 줄여주는 장치다. 세금 감소액은 본인의 과세표준, 적용 세율, 기존 공제 항목, 이미 낸 세금에 따라 달라진다.

같은 3000만원을 넣어도 누구는 체감 혜택이 크고, 누구는 생각보다 작을 수 있다. 가입액보다 먼저 봐야 할 것은 ‘내가 올해 추가로 쓸 수 있는 공제 여력’이다.

◆3000만원의 착시…통장에 1200만원이 꽂히는 건 아니다

3000만원을 넣으면 1200만원이 공제된다는 설명은 맞다. 그러나 그 숫자를 곧바로 환급액으로 받아들이면 계산이 틀어진다.

연말정산에서 실제로 돌려받는 금액은 공제액 하나로 정해지지 않는다. 이미 납부한 세금이 얼마인지, 신용카드·주택자금·주택마련저축 등 다른 소득공제를 얼마나 받았는지, 결정세액이 얼마나 남는지를 함께 봐야 한다.

특히 국민참여성장펀드 소득공제는 다른 소득공제 항목과 합산해 연간 2500만원 종합한도 안에서 인정된다. 계산상 공제액이 크게 나와도 신용카드·주택자금·주택마련저축 등으로 한도를 이미 쓴 상태라면 실제 반영액은 줄어들 수 있다.

내년 초 연말정산에서 “생각보다 적게 돌아왔다”는 반응이 나올 수 있다. 3000만원을 넣었다는 사실보다 중요한 건 내 과세소득에서 실제로 얼마가 빠지느냐다.

가입 전 확인 순서는 단순하다. 올해 예상 소득, 이미 받고 있는 소득공제 항목, 남은 공제 여력, 본인 적용 세율을 먼저 봐야 한다. 펀드 가입 화면보다 연말정산 자료를 먼저 여는 게 맞다.

◆최근 3년 ‘금융소득’부터 확인해야 한다

배당소득 분리과세도 투자자들이 관심을 갖는 부분이다. 일반적으로 이자·배당소득을 합친 금융소득이 연간 2000만원을 넘으면 금융소득종합과세 대상이 된다. 이 경우 다른 소득과 합산돼 누진세율이 적용된다.

국민참여성장펀드는 배당소득에 대해 투자일로부터 5년간 분리과세 혜택을 준다. 금융위원회는 9% 분리과세로 설명했다. 판매사들은 지방소득세를 포함해 9.9%로 안내하고 있다.

금융자산이 앞으로 더 늘어날 투자자라면 이 부분이 눈에 들어올 수 있다. 배당소득이 커질수록 종합과세 부담을 피하는 효과가 생길 수 있어서다.

그러나 과거 이력이 걸림돌이 될 수 있다. 펀드 출시연도 직전 3개년 중 한 번이라도 금융소득종합과세 대상자였던 사람은 세제 혜택을 받는 전용계좌에 가입할 수 없다.

이미 금융소득이 컸던 사람보다, 앞으로 배당·이자소득이 늘어날 가능성이 있는 투자자에게 더 맞는 구조에 가깝다.

가입 전 펀드 출시연도 직전 3개년 금융소득 내역을 확인해야 하는 이유다. 예금 이자, 배당금, 채권 이자까지 합쳐 연 2000만원을 넘긴 해가 있었는지부터 따져봐야 한다.

분리과세 혜택만 보고 들어갔다가 가입 자격에서 막힐 수 있다. 세제 혜택을 기대한다면 투자금 규모보다 먼저 본인의 금융소득 이력을 확인해야 한다.

◆세금 혜택보다 먼저 볼 것은 ‘5년 현금흐름’이다

국민참여성장펀드는 절세 상품이면서 동시에 투자 상품이다. 만기는 5년이고, 중도환매는 불가능하다. 중간에 돈이 필요해도 일반 펀드처럼 바로 환매할 수 없다.

설정 뒤 거래소에 상장되면 양도는 가능하다. 그렇다고 원하는 시점에 원하는 가격으로 팔 수 있다는 뜻은 아니다.

거래가 많지 않으면 팔고 싶어도 매수자를 찾기 어려울 수 있다. 시장 상황이 나쁘면 기준가격보다 낮은 가격에 처분해야 할 수도 있다.

세제 혜택은 전용계좌를 통한 투자와 3년 이상 보유 요건을 전제로 한다. 투자 후 3년 이내에 양도하면 그동안 받은 감면세액이 추징될 수 있다. 세금 혜택을 보고 들어갔다가 중간에 돈이 필요해 팔면, 애초에 기대했던 절세 효과가 줄어들 수 있다.

원금 보장 상품도 아니다. 정부 재정이 각 자펀드별 손실을 일정 범위에서 먼저 부담하는 구조가 들어가 있지만, 개인 투자자의 원금을 보장하는 장치는 아니다.

특히 ‘20% 손실 우선부담’이라는 표현을 개인 투자금 20% 보전으로 이해하면 안 된다. 재정은 각 자펀드별 구조 안에서 후순위로 손실을 먼저 부담하는 것이지, 개인별 손실을 따로 메워주는 방식이 아니다.

결국 이 상품에서 먼저 던져야 할 질문은 “얼마를 돌려받나”가 아니다. “이 돈을 5년 동안 안 써도 되나”다.

전세금, 주택자금, 자녀 교육비, 사업자금처럼 가까운 시기에 써야 할 돈이라면 세제 혜택이 커 보여도 부담이 될 수 있다. 세금 혜택은 계산할 수 있지만, 5년 뒤 투자 수익률과 자금 사정은 누구도 확정할 수 없다.

◆가입 버튼보다 먼저 볼 것은 ‘통장 일정’이다

국민참여성장펀드는 가입 금액에 따라 공제율이 달라진다. 3000만원 이하 구간의 40% 공제율이 가장 높고, 이후 구간부터는 공제율이 낮아진다. 일정 금액을 넘기면 소득공제액도 더 늘지 않는다.

그때부터는 세금보다 투자 판단이 중요해진다. 어떤 산업에 투자되는지, 위험등급은 어떤지, 총보수는 어느 수준인지, 5년 뒤 자금 계획은 괜찮은지까지 함께 봐야 한다. 세금 혜택이 투자 손실 가능성까지 지워주는 것은 아니다.

국민참여성장펀드는 3000만원 이하 투자금에 40% 소득공제를 적용한다. 5년간 중도환매가 불가능한 투자 상품인 만큼, 가입 전 연말정산 자료와 펀드 출시연도 직전 3개년 금융소득종합과세 대상 여부를 먼저 확인해야 한다. 연합뉴스

가입 전 확인할 것은 크게 3가지다.

첫째, 올해 예상 소득공제 여력이다. 둘째, 펀드 출시연도 직전 3개년 금융소득종합과세 대상 여부다. 셋째, 5년 동안 묶어도 되는 여유자금인지다.

금융업계에서는 이 상품을 세금 혜택만 보고 서둘러 넣을 상품으로 보지 않는다. 공제율이 높아 보여도 실제 환급액은 개인별로 달라지고, 중간에 돈이 필요해지면 절세 효과보다 유동성 부담이 더 크게 다가올 수 있어서다.

업계 한 관계자는 “이 상품은 공제율보다 현금흐름을 먼저 봐야 한다”며 “5년 안에 전세금이나 주택자금처럼 써야 할 돈이라면 세제 혜택이 커 보여도 무리해서 넣을 필요는 없다”고 말했다.