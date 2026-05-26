“빈속 아메리카노 한 잔, 당뇨 걱정해야 할까?”…먼저 볼 건 ‘3가지’

시럽 없는 블랙커피도 빈속엔 혈당 반응 커질 수 있어

일시적 수치 변화가 곧 당뇨병 발병을 뜻하진 않아

당뇨 전단계·위장질환자는 식후 섭취가 더 현실적

“빈속 아메리카노가 당뇨를 부른다고?”

아침 식사 전 마시는 아메리카노는 일부 사람에게 일시적인 혈당 변동이나 속쓰림을 일으킬 수 있다. 게티이미지뱅크

알람을 끄고도 한동안 멍하다. 냉장고 문을 열어 물을 꺼내기보다, 먼저 커피머신 앞으로 가서 아메리카노 첫 모금을 넘긴 뒤에야 눈이 조금 뜨인다. 아침이 그때부터 시작되는 이들도 적지않다.

설탕도 시럽도 안 넣었으니 괜찮겠지 싶다. 하지만 공복 커피가 혈당을 올릴 수 있다는 말을 한 번 듣고 나면, 매일 마시던 블랙커피도 괜히 신경 쓰인다. 컵을 들면서도 잠깐 망설이게 된다.

26일 건강보험심사평가원이 분석한 건강보험 진료자료에 따르면 2023년 국내 당뇨병 진료 인원은 382만8682명으로 2019년보다 18.6% 늘었다. 총진료비 역시 같은 기간 9357억원에서 1조1765억원으로 증가했다.

이 숫자가 국내 당뇨병 환자 전체를 빠짐없이 보여주는 것은 아니다. 병원 진료를 받고 건강보험 청구자료에 잡힌 사람 기준이다. 다만 한 가지는 분명하다. 당뇨병을 먼 얘기로만 보던 분위기는 이미 달라졌다. 병원 진료를 받는 사람도, 혈당을 확인하는 사람도 그만큼 늘었다.

◆공복 커피, 몸 상태 따라 ‘혈당 반응’ 달라진다

공복 커피 걱정이 완전히 뜬소문은 아니다. 카페인은 사람에 따라 단기적으로 혈당 반응에 영향을 줄 수 있기 때문이다.

특히 당뇨병이 있거나 공복혈당이 높은 사람은 아침 반응이 더 예민할 수 있다. 잠에서 깨는 과정에서 호르몬 변화가 생기고, 인슐린 저항성이 큰 사람은 이때 공복혈당이 평소보다 높게 나올 수 있다.

여기에 빈속으로 진한 커피가 들어가면 어떤 사람은 두근거림, 손떨림, 속쓰림을 먼저 느낀다. 혈당 측정기를 쓰는 사람이라면 평소보다 수치가 더 출렁이는 것처럼 보일 수도 있다.

실제로 급성 카페인 섭취가 인슐린 민감성에 영향을 줄 수 있다는 연구도 있다. 2016년 ‘뉴트리션 저널’에 실린 메타분석은 7건의 무작위대조시험을 살핀 결과, 카페인을 단기간 섭취했을 때 건강한 사람에서도 인슐린 민감성이 낮아질 수 있다고 봤다.

영국 바스대 연구에서도 비슷한 지점이 확인됐다. 연구진은 수면을 방해받은 뒤 아침 식사 전에 강한 블랙커피를 마시면 아침 식사에 대한 혈당 반응이 커질 수 있다고 설명했다. 이 연구는 특정 조건에서 진행된 소규모 실험인 만큼, 모든 사람의 아침 커피에 그대로 적용하기는 어렵다.

결국 핵심은 커피 한 잔 자체가 아니다. 그날 잠을 얼마나 잤는지, 전날 밤 늦게 먹었는지, 스트레스가 심한지, 평소 혈당 관리가 필요한 상태인지가 함께 작용한다. 같은 아메리카노라도 몸은 매일 다르게 받아들인다.

◆커피 한 잔을 ‘당뇨 원인’으로 보긴 어렵다

공복 커피를 마신 뒤 혈당이 잠깐 오를 수는 있다. 그렇다고 그 한 잔이 곧바로 ‘제2형 당뇨병’으로 이어진다는 뜻은 아니다.

제2형 당뇨병은 한 가지 음식이나 음료만으로 설명되지 않는다. 유전, 복부비만, 운동 부족, 수면, 식습관, 스트레스가 오래 겹치며 위험이 커진다.

아침에 마신 블랙커피 한 잔 때문에 당뇨병이 생긴다고 보긴 어렵다. 문제는 커피 한 잔이 아니다. 그걸 마시는 시간과 몸 상태다. 공복인지, 잠은 부족했는지, 평소 혈당 관리가 필요한 사람인지에 따라 반응이 달라질 수 있다.

오히려 장기 관찰연구에서는 다른 결과도 반복해서 나왔다. 2018년 ‘뉴트리션 리뷰스’에 실린 체계적 문헌고찰·메타분석은 30개 전향 연구, 약 118만명을 분석했다. 그 결과 커피 섭취가 많은 집단에서 제2형 당뇨병 위험이 낮게 관찰됐다. 카페인 커피와 디카페인 커피 모두 비슷한 흐름을 보였다.

경북대·부경대 연구진이 2025년 ‘국제분자과학저널’에 발표한 종합 리뷰도 커피 속 클로로젠산 등 폴리페놀 성분에 주목했다. 연구진은 이 성분들이 혈당 조절, 인슐린 민감성, 염증, 산화스트레스와 관련될 가능성을 정리했다.

커피를 당뇨 예방 목적으로 마시라는 얘기는 아니다. 이런 연구들은 대개 관찰연구다. 커피를 마시는 사람과 안 마시는 사람은 식습관, 체중, 활동량, 흡연 여부도 다를 수 있다. 커피만 떼어내 효과를 단정하기는 어렵다.

또 하나 빼놓으면 안 되는 조건이 있다. 연구에서 말하는 커피는 대개 설탕이나 시럽을 넣지 않은 것이다. 연유, 휘핑크림, 달콤한 시럽이 들어가면 얘기는 달라진다. 컵에는 커피라고 적혀 있어도 몸에는 단 음료 한 잔으로 들어갈 수 있다.

◆끊을지보다 먼저 볼 건 ‘마시는 시간’이다

공복 아메리카노를 모두 끊어야 하는 것은 아니다. 먼저 볼 것은 3가지다. 공복혈당, 위장 증상, 수면 상태다.

당뇨 전단계이거나 공복혈당 변동이 큰 사람이라면 빈속 커피를 고집할 이유가 없다. 물을 먼저 마시고, 간단히 먹은 뒤 커피를 마시는 편이 부담을 줄일 수 있다.

위염이나 역류성식도염이 있는 사람도 마찬가지다. 커피는 위산 분비나 역류 증상을 자극할 수 있다. 빈속에 마실 때 속이 쓰리거나 목에 신물이 올라온다면 이미 몸이 답을 준 것이다.

잠을 거의 못 잔 날도 조심하는 편이 낫다. 그런 날의 커피는 정신을 깨우기보다 심장만 빠르게 뛰게 만들 수 있다. 집중력은 올라오지 않는데 손끝만 예민해지는 아침이라면, 커피보다 식사와 물이 먼저다.

식품의약품안전처는 성인의 카페인 최대 일일섭취권고량을 400mg 이하로 제시한다. 커피전문점 아메리카노, 캡슐커피, 드립커피는 용량과 추출 방식에 따라 카페인 함량이 다르다. “블랙이니까 괜찮다”보다 하루에 몇 잔을 마시는지부터 따져봐야 한다.

당뇨 전단계나 역류성식도염이 있는 사람이라면 커피를 당장 끊기보다 마시는 시간부터 살피는 게 낫다. 게티이미지뱅크

빈속 아메리카노는 모두에게 나쁜 것도, 모두에게 괜찮은 것도 아니다. 속이 쓰린지, 손이 떨리는지, 오전 혈당이 평소보다 흔들리는지 봐야 한다. 몸이 불편하다는 신호를 보내는데도 습관이라는 이유로 계속 밀어 넣는 게 문제다.

전문가들은 “건강한 성인이 설탕 없는 블랙커피를 적정량 마시는 것까지 지나치게 걱정할 필요는 없다”면서도 “당뇨병이 있거나 공복혈당 관리가 필요한 사람, 위장 질환이 있는 사람은 공복보다 식후에 마시는 쪽이 현실적인 선택”이라고 조언한다.