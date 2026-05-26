김동욱 "스텔라 김과 롱디 커플…연애 1년 3개월 만에 결혼"

배우 김동욱이 결혼 비하인드를 공개했다.

25일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 배우 김동욱과 채정안이 게스트로 등장했다.

이날 김동욱은 연애 기간을 묻는 질문에 "진짜 짧게 했다. 상견례를 7개월 만에 하고, 그중에 4개월은 롱디(장거리 연애)였다"고 말했다.

그는 "아내는 미국 뉴저지에 있고 나는 한국에 있어서 그렇게 떨어진 채 4개월을 보냈다"며 "아내가 휴가 때 한국에 와서 3개월간 만나고 바로 상견례를 했다. 연애 시작 1년 3개월 만에 결혼을 한 셈"이라고 했다.

첫 데이트 장소였던 명동성당에서 결혼식을 올린 일화도 덧붙였다. 김동욱은 "우리 둘 다 종교가 같다. 장모님과 장인어른도 명동식당에서 예식을 하셔서 의미가 깊었다"며 "우리의 첫 데이트 장소도 명동성당이었다"고 설명했다.

그러면서 "일부러 그 성당에 간 게 아니라 둘이 드라이브를 하다가 명동에 갔는데 여기 유명한 성당이 있다고 해서 간 거였다"고 덧붙였다.

이를 들은 채정안은 "김동욱이 장가를 잘 갔다"며 결혼식 애프터 파티를 떠올렸다. 김동욱의 아내가 미국 교포인 만큼 뉴욕 친구들과 춤 대결이 벌어졌다고.

채정안은 "당시 배정남과 내가 한국 대표인데 좀 부족했다"며 "후배들이 이 무대를 장악할 건 채정안 밖에 없다는 눈빛을 보냈었는데, 뉴욕커 바이브와 달라 억지스러웠다"고 아쉬움을 전했다.

김동욱은 2023년 SM엔터테인먼트 연습생 출신인 스텔라 김과 결혼해 슬하에 딸을 뒀다.

<뉴시스>