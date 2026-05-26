전국에 돌풍·천둥번개 동반한 비…남부지방 최대 150㎜ 폭우

화요일인 26일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.



제주도와 전남권에서 시작한 비는 낮부터 전국으로 확대돼 다음날까지 이어지겠다.

서울 강남역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다.

특히 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 올 것으로 예상된다.



예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도, 강원내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북이 10∼60㎜, 광주·전남이 30∼80㎜(많은 곳 전남 남해안 120㎜ 이상), 전북이 20∼60㎜다.



부산·울산·경남과 제주도에는 50∼100㎜의 비가 내리겠다. 일부 지역에는 150㎜ 이상 세찬 비가 예상된다.



비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 안전에 유의해야겠다.



낮 기온은 22∼29도로 예년보다 비슷하거나 조금 높겠다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.



풍랑특보가 발효된 제주도 해상 외에도 남해서부 동쪽 먼바다와 남해동부 먼바다에서 바람이 매우 강하게 불고 물결이 높겠다.



바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 예보됐다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 서해 0.5∼2.5ｍ, 남해 1.0∼3.5ｍ로 예상된다.

<연합>