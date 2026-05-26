남규리 "생활보호대상자였다…아버지 20년 투병 중"

가수 남규리가 아버지가 20년 간 투병 생활을 하고 있다고 말하며 눈물을 보였다.

남규리는 25일 방송한 tvN STORY 예능프로그램 '남겨서 뭐하게'에 그룹 씨야 멤버 이보람·김연지와 함께 나와 가족에 관한 얘기를 했다.

남규리는 이영자·박세리와 대화하며 "저흰(씨야 멤버) 다 가장이었다"고 말했다.

그러면서 남규리는 '복권 당첨됐을 때처럼 큰돈이 생기면 어떻게 쓰고 싶냐'는 물음에 "아버지가 오랜 기간 아프시다. 20년 정도 아프셨다"고 했다.

그러면서 "집에 아픈 분이 있으면 가족이 많이 힘들다. 단순히 '부모님께 효도하고 싶다' 이런 걸 넘어 지금보다 조금 더 편안하게 해 드릴 수 있으면 좋겠다. 한 해 한 해, 계절이 바뀔 때마다 그런 생각을 한다"고 말하며 눈물을 보였다.

남규리는 또 "갑자기 응급실에 가실 때가 많지만 오래 살아주셔서 너무 감사하다. 좀 더 좋은 데서 주무시게 해드리고 싶다"고 말했다.

남규리는 자신처럼 어렵게 크는 어린 친구들을 도울 수 있는 일을 해보고 싶다고도 했다.

그는 "저도 너무 어렵게 컸다. 생활보호대상자로 자랐다"고 말했다.

이어 "제가 잘 사는 것도 중요하지만, 언젠가 그럴 수 있는 사람이 되면 저처럼 어렵게 크는 친구들을 도울 수 있는 무언가를 꼭 해보고 싶다"고 말했다.

또 "오늘 하루, 내일 하루 잘 살다 보면 제가 좋은 일을 할 수 있는 상황이 되면, 많이 주신 사랑만큼 노래로든 무엇으로든 사랑을 나눠드리고 싶다"고 덧붙였다.

<뉴시스>