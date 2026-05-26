김응수 "아내 떠난다면 서운하지만 어쩔 수 없지 않나"

배우 김응수가 결혼 생활에 대한 생각을 밝혔다.

25일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜'에는 배우 김응수가 출연했다.

배우 김응수. SBS 제공

이날 김응수는 과거 방송에서 언급했던 결혼 FA 제도를 다시 꺼내 들었다.

그는 "결혼도 FA를 하게 해 줘라 했는데 욕을 먹었다"면서도 "실제로는 FA가 없으니까 문제가 많이 발생하잖냐. 너하고 30년 살았는데 징그럽다 이런 이야기 많이 하잖냐"고 말했다.

이상민이 "만약 아내가 FA가 됐으니까 떠난다고 한다면 어떻겠냐"고 묻자 김응수는 "많이 서운하겠지"라고 씁쓸한 미소를 지었다.

그러면서 "그것이 당신의 행복을 위한 길이라면 어쩔 수 없지 않냐"고 덧붙였다.

이를 듣던 패널들은 김응수에게 결혼에 관한 조언을 구했다. 이상민은 "결혼을 하면 왜 아내가 무섭냐. 아내 말이 진짜 다 맞는 건지 궁금하다"고 물었다.

김응수는 "아내는 무섭다. 제일 무섭다"며 "아내 말이 다 맞다. 내가 헛배운 거다. 결혼은 그것을 깨달아 가는 과정"이라고 밝혔다.

이어 "결혼의 기본은 상대한테 맞춰가는 것이고 그 과정"이라며 "열개를 맞췄는데 하나를 못 맞추면 그것도 큰 실수다. 그것 때문에 잘한 것들이 모두 사라진다"고 강조했다.

<뉴시스>