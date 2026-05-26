이경규, 건강이상설 직접 해명 “목 상태 탓… 검사 결과도 이상 없어”

개그맨 이경규가 최근 온라인상에서 불거진 건강 이상 의혹에 대해 직접 입장을 밝히며 우려를 일축했다.

이경규는 지난 23일 공개된 유튜브 채널 ‘김국진 김용만의 길’의 콘텐츠 영상 ‘이번엔 무조건 땡그랑! 업그레이드된 룰+새로운 당근 걸고 다시 뭉친 경규VS용만VS제동! 김국진x김용만의 길 EP.44’에서 동료 방송인 김국진, 김용만과 이야기를 나누던 중 자신의 건강 상태와 관련된 반응을 언급했다.

‘이번엔 무조건 땡그랑! 업그레이드된 룰+새로운 당근 걸고 다시 뭉친 경규VS용만VS제동! 김국진x김용만의 길 EP.44’ 영상 캡처. ‘김국진 김용만의 길’

김용만이 골프 라운딩에서 2등을 하던 이경규가 최근 처음으로 꼴등을 했다는 사실을 전하면서 주제가 시작됐다. 그러자 김용만이 “늘 새로운 데를 가는데 점수가 잘 나올 수 있겠는지 생각하게 됐다”고 밝혔다.

그러다 이경규가 갔던 곳을 가라고 전화했고, 이경규는 “이미 분위기를 아니까 자신이 있다”고 당당하게 말했다.

이어 이경규가 라운딩 중 목 상태가 안 좋았던 일화를 꺼냈다. 그는 “내가 아는 동생의 친구에게 ‘뇌졸중이 있는 거 아니냐, 말투가 어눌하다’는 전화가 왔다”고 전했다. 말투가 평소보다 부자연스럽게 들리면서 일부에서 뇌 건강 이상 가능성을 제기했다는 것이다.

그는 당시 상황에 대해 “화가 나서 목이 쉰 것이다”고 설명했다. 함께 출연한 김용만도 관련 이야기를 거들었다. 그는 “당시 기사가 꽤 많이 나왔다”며 온라인에서 건강 이상설이 확산됐던 분위기를 전했다.

또 김용만은 “이경규가 최근 건강검진도 받았는데 특별한 이상 소견은 없었다”고 전하며 건강 우려를 다시 한번 부인했다.

앞서 이경규는 방송 중 다소 불분명한 발음과 쉰 목소리로 시청자들의 걱정을 산 바 있다. 이후 온라인상에서는 그의 건강 이상설이 제기됐지만, 이번 방송을 통해 직접 상황을 설명하며 해프닝으로 마무리될 것으로 보인다.