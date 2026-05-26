“주식만 우상향하는 게 아니더라”…‘40억 건물주’ 이해인 근황

40억원대 건물 매입 이후 공실로 인한 대출 부담을 토로했던 배우 이해인이 최근 달라진 상황을 공개했다.

이해인은 지난 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “공실 6개에서 시작했다”는 글과 함께 영상을 올렸다. 그는 “진짜 막막했다. 월 이자만 1200만원이라 숨이 막혔다. 그래도 계속 움직였다”고 당시를 떠올렸다.

이어 “(월 이자) 1200만원에서 600만원이 됐고, 300만원이 됐다가 지금은 100만원 정도만 부담하고 있다”며 “주식만 우상향하는 게 아니더라”고 밝혔다.

이해인 인스타그램 캡처

이해인은 “사람도 건물도 결국 흐름이 바뀌더라”며 “현재 공실은 2개만 남은 상태”라고 전했다. 그는 남아 있는 공간에 대한 임대 문의도 받고 있다고 덧붙였다.

앞서 이해인은 경기도 김포의 자택을 매각한 자금을 바탕으로 지난해 약 32억원의 대출을 받아 40억원대 건물을 매입했다고 밝힌 바 있다. 그는 “20대 초반부터 꾸준히 부동산에 투자해왔다. 안 팔릴 줄 알았던 부동산이 갑자기 올라 높은 가격에 처분하게 됐고, 바로 다음 단계로 가야겠다고 생각했다”며 건물 매입 배경을 밝혔다.

이어 “모든 임대가 승계되는 조건인 줄 알았는데 명도 과정이 있었고 임차인의 절반이 나갔다”며 “한 달 이자가 1200만원이다. 현재 임대가 반밖에 차지 않아 월세는 600만원 수준이라 매달 600만원을 추가로 부담하고 있다. 공실이 6개라 솔직히 무섭다”고 털어놓은 바 있다.

이후 지난달 14일에는 “공실 6개 중 2개를 채워 현재 4개 남았고, 지금은 월 300만원 정도만 부담하고 있다”고 전하기도 했다.

한편 이해인은 2005년 광고 모델로 데뷔했다. 이후 tvN 예능 프로그램 ‘재밌는 TV 롤러코스터’를 통해 얼굴을 알렸으며, 현재는 개인 채널을 중심으로 활동을 이어가고 있다. 최근 과감한 노출 의상으로 피아노를 연주하는 콘텐츠로 화제를 모았다.