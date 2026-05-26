이현이, 아들 다니는 초교서 괴담 퍼진 사연…범인은 남편이었다

모델 겸 방송인 이현이가 두 아들이 다니는 학교에서 벌어진 ‘학교 괴담’ 해프닝을 공개했다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘워킹맘이현이’에는 ‘학교괴담 유포자 사과드립니다’라는 제목의 쇼츠 영상이 올라왔다.

유튜브 채널 ‘워킹맘이현이’

영상에서 이현이의 남편 홍성기는 아들 윤서에게 자신이 초등학생 시절 들었던 학교 괴담을 이야기한 일화를 전했다. 해당 학교는 홍성기의 모교로 알려졌으며, 현재 두 아이가 재학 중인 사립 초등학교다.

홍성기는 “우리 어릴 때 학교에 엄청 큰 벽화가 있었는데, ‘김민지의 저주’라는 괴담이 돌았다”면서 “숨은 그림 5개를 찾으면 죽거나 귀신을 만난다는 이야기가 있었다”고 말했다.

이어 “그 이야기를 윤서에게 했더니 직접 가봤다더라”며 “윤서가 설명하는 그림과 내가 기억하는 그림이 달라서 실제로 가봤는데 벽화가 바뀌어 있었다”고 덧붙였다.

문제는 이 이야기가 학교 친구들 사이에서 퍼지면서 시작됐다. 홍성기는 “윤서가 학교에 소문을 냈다”고 밝혔고, 이현이는 “친구들도 솔깃해서 같이 보러 갔고, 집에 가서 엄마들에게 이야기했다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘워킹맘이현이’

결국 학부모들 사이에서 ‘요즘 학교에 무서운 이야기가 돈다’는 이야기가 나왔고, 이현이는 ‘죄송하다. 우리 애 아빠가 소문냈다’라며 대신 사과했다고 밝혀 웃음을 자아냈다. 홍성기 역시 “죄송하다”며 고개를 숙였다.

이현이의 두 아들은 연간 학비 약 1000만원대로 알려진 사립초등학교에 재학 중인 것으로 전해졌다. 그는 예전 자신의 유튜브 채널을 통해 해당 학교에 대해 “공부를 많이 시키는 학교다. 2학년 때부터 수학 심화 문제를 풀게 한다. 그 수준이 초등 상위권 수학 학원 정도”라고 언급한 바 있다.

이현이는 “형제·자매 전형은 전혀 없다”며 “처음부터 100% 랜덤 추첨 방식”이라고 설명했다. 홍성기도 “전교생 중 형제가 함께 다니는 경우가 많지 않다”고 부연했다.