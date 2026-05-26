정용진, 스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 논란 “제 잘못, 모든 책임 무겁게 질 것”

정용진 신세계그룹 회장은 26일 스타벅스의 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란과 관련, “진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다”고 대국민 사과를 했다. 지난 18일 논란이 불거지고 비판 여론이 확산한 지 여드레 만이다.

정 회장은 이날 서울 강남구 조선팰리스에서 “이번 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 많은 분께서 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다는 사실을 저는 매우 무겁게 받아들이고 있다”며 이같이 밝혔다.

정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 스타벅스 '탱크데이' 사태 관련 대국민 사과 기자회견에 참석하고 있다. 뉴시스

정 회장은 5·18 민주화운동 유가족, 박종철 열사 유가족, 광주 시민, 국민을 일일이 언급하며 사과한 뒤 “이유가 무엇이든 국민 여러분 마음에 상처를 드린 것은 그 책임이 결코 가볍지 않다”며 “어떠한 변명도 하지 않겠다. 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다. 제 잘못”이라고 말했다.

정 회장은 “내부 시스템과 리스크 관리 체계를 근본부터 다시 점검하고, 사회적 책임에 대한 기준도 더욱 높이겠다”며 “국민 여러분의 신뢰를 다시 얻을 수 있도록 처음부터 다시 시작하겠다”고 말했다. 그는 “스타벅스코리아 파트너들과 현장 직원들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐주시기를 간곡히 부탁드린다”고도 당부했다.

앞서 스타벅스코리아는 대용량의 텀블러 할인 판매 이벤트를 홍보하면서 5·18 광주민주화운동의 46번째 기념일인 18일을 ‘탱크데이’라고 이름 지어 논란을 자초했다. 1980년 5월 전두환 정권 당시 계엄군이 독재에 항거한 광주 시민들을 탱크까지 동원해 진압한 장면을 연상케 하는 ‘탱크’ 표현이 쓰인 탓이다. 문제의 홍보물에는 ’책상에 탁!’이라는 표현도 사용됐는데, 이는 1987년 1월 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰이 “책상을 탁 치니 ‘억’ 하고 쓰러졌다”고 둘러댄 모습이 연상된다는 비판이 제기됐다. 이재명 대통령까지 나서 스타벅스를 강도높게 비판하는 등 파문이 확산하자 정 회장은 당일 오후 손정현 당시 스타벅스코리아 대표를 해임했고, 이튿날 본인 명의 사과문도 발표했다.

정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스의 '탱크데이' 논란과 관련해 대국민 사과를 하고 있다. 연합뉴스