신세계 “‘스벅 사태’ 고의성 확인 못 해…내부 검증 체계 심각한 허점” [일문일답]

신세계그룹은 스타벅스 코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트 논란과 관련해 진상 조사를 벌인 결과를 26일 공개했다. 이번 마케팅이 5·18 민주화운동을 헐뜯으려는 의도에서 비롯됐는지를 집중 조사했다고 한다. 담당자 휴대폰과 장치 등을 수거해 조사한 결과 고의성을 특정하진 못했다는 게 신세계그룹 설명이다. 이번 마케팅이 진행되기까지 내부 지적이 없는 등 마케팅 검증 체계에 허점이 있었던 것으로도 드러났다.

다음은 관련 논란에 대한 신세계그룹 일문일답.

정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스 '탱크데이' 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. 이재문 기자

-내부 조사에서 어떤 점을 들여다봤나

“5·18 탱크데이 마케팅을 회사 경영진이나 직원이 사전에 의도를 가지고 기획했는지에 대해 집중 조사했다. 이번 마케팅은 스타벅스 코리아 이커머스 팀에서 제안해 팀장, 담당, 본부장, 대표이사 보고 라인을 거쳐 최종 확정됐다. 이에 행사를 주관한 해당 커머스 팀 전원과 전략기획본부, 대표이사 등 결재 라인에 대한 휴대폰, 노트북, 포렌식 검증과 교차 심문을 진행했고, 담당자가 업무에 사용한 기타 장치와 하드 드라이브는 검증된 절차에 따라 모두 회수해 조사했다.”

-이번 마케팅이 5·18 민주화운동을 폄훼하려는 의도를 갖고 기획했다고 보나

“직원들과 임원진이 고의성을 가지고 마케팅을 기획했다는 사실을 입증할 수 있는 명확한 근거는 찾지 못했다. 논란이 불거진 직후 사태의 심각성을 인지하지 못한 일부 직원의 부적절한 언행이 확인됐지만 이런 정황만으로 현재까지 해당 임직원들의 사전 모의 등 고의성을 특정하기는 어렵다. (‘책상에 탁’ 문구 관련해) 직원들은 기존 나수 텀블러 홍보 문구였던 ‘가방에 쏙’과 ‘라임을 맞추는 데 급급했다’거나 ‘AI에 물어봤다’, ‘5·18은 생각조차 못 했다’며 고의성을 부인하고 있다.”

-고의성 여부를 결론 내리지 못한 이유는

“법적·절차적 제약으로 인해 모든 사실관계를 밝히는 데 어려움이 따랐다. 탱크데이 마케팅 관련 직원 5명 중 3명은 사생활을 이유로 휴대전화 제출을 거부했다. 사내 메신저 대화 기록은 회사 서버에 일주일만 저장돼 최초 기획 단계에서 팀원들끼리 오간 대화를 확인할 수 없었다.”

-보고·결재 과정에서 걸러내지 못한 이유는

스타벅스 코리아 마케팅 검증과 리스크 관리 체계에 심각한 결함이 있었다. 이번 마케팅은 총 4단계의 보고 절차를 거쳐서 진행됐다. 이 과정에서 누구도 탱크데이 표현 문제를 지적하지 않았다. 마케팅 기획과 승인 과정에서 단 한 차례의 문제 제기조차 없었다. 마케팅 행사 합의자 7명 중 일부는 해당 디자인 시안이 담긴 메일의 첨부 파일조차 열지 않고 관행적으로 승인한 것으로 확인됐다. 마케팅의 즉시성을 우선한 까닭에 과거 진행하던 법무팀의 검증 프로세스도 없었다.”

-온라인상에서 제기되는 여러 의혹에 대해선

“사실과 다르다. 의혹은 크게 네 가지다. △탱크 텀블러 명칭이 계엄군의 탱크를 상징 △용량이 특정인의 수인 번호를 암시 △미니 탱크 텀블러 출시일(4월16일)이 세월호 참사를 겨냥 △탱크 듀오 세트 할인율(21%)이 민주항쟁 당시 계엄군 집단 발포일(5월21일) 상징. 탱크 텀블러는 해외 제조사가 제작한 텀블러로 명칭은 실제 물탱크에서 영감을 받았다는 게 해외 제조사 공식 입장이다. 용량 503㎖는 17온스를 ㎖로 환산한 것이다. 해당 제품은 2023년부터 호주와 태국 등에서도 판매되고 있다. 미니 탱크 텀블러 출시일은 당초 스타벅스 코리아가 제시한 날짜(4월20일)를 행사 업체 등과 맞춘 결과다. 할인율의 경우 세트 구성품 중 미니 탱크 텀블러 가격이 50% 할인됐고, 이에 따라 듀오 세트 할인율이 21%로 조정됐다.”

-책임자 조치는 어떻게 진행했나

“이번 마케팅에 관여한 직원 5명 모두 직무 배제했고, 대표와 담당 임원을 해임 조처했으며 향후 진행될 경찰 조사에 적극 협조키로 했다. 경찰 조사에서 5·18 민주화운동을 폄훼하려는 고의성 여부가 입증될 경우 해당 임직원은 즉시 징계 조치하고 민·형사상 책임까지 묻겠다.”

-신세계그룹의 재발 방지 대책은 무엇인가

“기업의 사회적 가치와 책임에 대해 숙고하는 계기로 삼겠다. 그룹의 리스크 관리 체계와 내부 통제 시스템 부재에 대해 경각심을 갖고 문제점을 고쳐나가겠다.”