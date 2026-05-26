역사왜곡 논란 '21세기 대군부인' 국회 심사 받는다

MBC 드라마 '21세기 대군부인'이 역사 왜곡 논란과 관련해 국회 상임위원회의 심사를 받게 됐다.

26일 국회 국민동의청원에 제기된 '역사 왜곡, 동북공정 논란 드라마 방영 중단 및 미디어 플랫폼 내 콘텐츠 폐기 조치 요청에 관한 청원'이 나흘 만에 국민 5만명 동의를 받으며 상임위원회로 회부됐다. 문화체육관광위원회가 담당할 것으로 전망된다. 다만 소관 상임위원회는 아직 확정되지 않은 상태다.

'21세기 대군부인' 포스터. MBC 제공

국민동의청원은 공개일로부터 30일 안에 5만명 이상의 동의를 얻으면 국회 소관 상임위원회에 회부되고, 심사에서 채택될 경우 국회 본회의에 상정된다.

청원자는 지난 22일 해당 청원을 제기하며 "중국식 복식, 예법, 어휘를 무분별하게 차용해 명백한 문화 공정 및 역사 왜곡을 자행하고 있다. 이는 국민 정서를 심각하게 유린하고 대한민국의 문화적 정체성을 전 세계에 왜곡 전파하는 행위"라고 취지를 설명했다.

앞서 아이유와 변우석이 주연을 맡은 드라마 '21세기 대군부인'은 ▲중국식 다도법 ▲이안대군(변우석)의 즉위식에서 '만세'가 아닌 제후국이 사용하는 '천세'를 외친 것 ▲황제의 신하인 제후를 의미하는 '구류면류관'을 쓴 장면 등이 지적받으며 역사 왜곡 논란에 휩싸였다.

이에 제작진은 사과와 함께 재방송 및 VOD, OTT 플랫폼에서 즉위식 장면의 오디오를 묵음 처리하고, 자막을 수정하는 등 임시 조치에 나섰다. 주연을 맡은 아이유와 변우석은 나란히 자필 사과문을 올리며 진화에 나섰고 박준화 감독, 유지원 작가 등도 불찰을 인정하며 고개를 숙였다.

그럼에도 비난이 계속되자 제작진은 논란이 된 즉위식 장면을 삭제하겠다고 밝혔다. 하지만 비난 여론은 좀처럼 수그러들지 않고 있다.

<뉴시스>