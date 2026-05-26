김관영 “난 李대통령의 ‘인재영입 1호’…‘친명’ 대 ‘친청’ 대결” [6·3의 선택]

더불어민주당에서 제명된 무소속 김관영 전북도지사 후보는 26일 자신이 이재명 대통령의 ‘인재영입 1호’라고 강조하며 이번 선거가 ‘친명’(친이재명) 대 ‘친청’(친정청래)의 대결이라고 밝혔다.

김 후보는 이날 YTN라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 “제가 국민의당을 탈당한 후 대통령이 1호로 영입했다”면서 “늘 감사하게 생각하고 뜻을 같이한다”며 이같이 말했다.

무소속 김관영 전북도지사 후보. 연합뉴스

앞서 김 후보가 무소속 출마와 관련해 이 대통령과 이야기를 나눴다고 발언하며 ‘사전교감설’이 제기됐다. 이에 정청래 대표가 “청와대 관계자에 확인해보니 사실이 아니라고 한다. 심각한 허위사실 유포”라고 반박하며 논란이 확산했다.

김 후보는 “이 대통령과 무소속 출마에 대해 사전교감을 했거나 지지를 받은 것은 아니다”라며 “이 대통령을 제가 선거에 이용하거나 정치적으로 활용하려는 생각은 전혀 없다”고 선을 그었다. 그러면서도 “갑자기 예기치 못한 일이 생겨 무소속으로 출마를 해야 될 상황에 관해서는 대통령께 말씀드리는 것이 저로서는 도리 아니겠나”라며 이 대통령과의 통화 사실을 재차 강조했다.

이어 “더는 이 문제에 관해 대통령께 제가 부담 드릴 생각이 없고 청와대와 각을 세울 일도 없다”며 “다만 민주당에서 자꾸 이 문제를 키우는데, 그건 본질을 벗어난 일”이라고 비판했다.

김 후보는 진행자의 ‘지역에서 민주당 이원택 후보는 친정청래, 김관영 후보는 친이재명 구도가 있다’는 말에 “아무래도 있다”며 “이번 전당대회와 관련된 ‘친청’과 ‘친명’의 대결이 상당히 있다”고 강조했다. 그러면서 “작년 전당대회 때부터 저는 정 대표와 다른 노선에 있었기 때문에 이런 것들이 저를 제명시키는 데까지 영향을 미쳤다고 본다”고 주장했다.

그는 당선되면 민주당에 복당해 정 대표의 연임 반대의 선봉에 서겠다는 뜻도 강조했다.

그는 “민주당에서 공정과 정의의 가치를 훼손한 분이 정 대표”라며 “만약에 제가 당선된다면 정 대표의 잘못된 공천 업무에 대한 심판 아니겠나”라고 비판했다.

최근 이 후보 지원을 위해 연일 전북을 방문하는 정 대표를 향해서는 “가능하면 다른 격전지를 가시라”며 “저는 민주당이 더 잘되기를 원하는 사람이기 때문에 앞으로 다른 지역에 집중하시라”고 말했다.