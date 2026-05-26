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'삼남매맘' 권미진 "뭐 한다고 애 많이 낳았냐 말에 눈물나"

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코미디언 권미진이 육아 중 겪은 속상한 일을 고백했다.

 

권미진은 24일 소셜미디어에 "소은이(막내) 아기띠하고 태은이(둘째) 손잡고 구경하고 있었는데 타고 싶어 하는 태은이"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

 

권미진. 인스타그램 캡처
권미진. 인스타그램 캡처

그는 "엄마는 소은이 안고 있어서 탈 수 없고 아빠랑 누나가 오면 아빠랑 타라는 설명 중이었다"며 "주인아저씨로 보이는 분께서 헬멧을 씌워주시더니 그냥 태워주셨다. 더운데 엄마 힘들겠다 하시면서요"라고 말했다.

 

이어 "모르는 분께서 저 혼자 셋 데리고 있는 모습을 보고 뭐 한다고 애를 저리 많이 낳았냐고 하는 말에 조금 상처받았는데 위로가 된 순간이었다"고 털어놨다.

 

권미진은 삼 남매가 거실에서 함께 노는 사진을 공개하며 "뭐 한다고 많이 낳았냐는 말 신경 안 쓰고 싶다"면서도 "이유는 모르겠지만 저 말을 생각하면 왜 자꾸 눈물이 나죠"라며 속상해했다.

 

권미진은 지난 2010년 KBS 25기 공채 개그맨으로 데뷔했다. '개그콘서트'의 '헬스걸'에서 체중 감량에 성공하면서 얼굴과 이름을 알렸다. 2020년 비연예인 남편과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 뒀다.

<뉴시스>

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