광양상의 “특정 후보 지지 식사비 대납·회장 잠적설은 허위사실… 강력 법적 대응” [6·3의 선택]

6·3 지방선거를 앞두고 전남 광양시장 선거판에서 불거진 ‘식사비 대납 금권선거 의혹’과 관련해, 자금 출처로 지목된 광양상공회의소가 “전혀 사실이 아니다”라며 강력한 민·형사상 법적 대응을 예고했다.

광양상공회의소(회장 우광일)는 26일 공식 입장문을 내고 “최근 일부 언론을 통해 보도된 허위사실들에 대해 깊은 유감을 표하며, 이는 사실과 명백히 다르다”고 밝혔다.

광양상공회의소. 광양상의 제공

광양상의는 입장문에서 “상의는 지역 경제를 대표하는 법정경제단체로서 철저히 정치적 중립 의무를 준수하고 있다”며 “이번 허위사실 보도로 인해 지역경제 회복을 위해 묵묵히 노력해온 상공인들의 위상과 명예가 심각하게 실추될 우려가 있다”며 무분별한 의혹 제기를 자제해 줄 것을 간곡히 요청했다.

특히 특정 광양시장 후보를 지지하는 단체 대화방 등에서 상의 회장의 잠적설 등 과장되고 왜곡된 소문이 유포되는 상황에 대해 강한 경고의 메시지를 보냈다. 상의 측은 “이러한 행위는 공정선거 분위기를 훼손하고 지역사회를 혼탁하게 만드는 범죄 행위”라며 “향후 이를 유포하는 세력에 대해 민·형사상 모든 책임을 묻겠다”고 강조했다.

논란이 된 ‘식사비 대납’ 의혹에 대해서도 정면 반박했다. 특정 후보를 지지하기 위해 상공회의소 법인카드로 이·통장들의 식사비를 대납했다는 허위 고발과 관련해, 광양시선거관리위원회 조사 결과 ‘카드 사용 내역 없음’으로 최종 확인돼 공문까지 발송됐다는 설명이다.

상의 관계자는 “선관위 측에 이미 ‘카드 사용 내역 없음’이 최종 확인되어 공문을 발송했기 때문에 이후 선관위 조사에 추가로 참여하지 않은 것뿐”이라며 “이를 두고 ‘상의 회장이 잠적했다’고 보도한 것은 악의적인 허위보도이자 명백한 왜곡”이라고 주장했다.

이어 선관위의 광양경찰서 수사의뢰 조치에 대해서는 “다른 피고발인이 있는 관계상 당사자 조사가 즉각 이뤄지지 않을 때 사실관계 확인을 위해 진행되는 일반적인 행정절차일 뿐”이라며 확대해석을 경계했다.

광양상의 측은 “선거 막판 표심을 왜곡하려는 목적으로 사실과 전혀 다른 허위·악의적 보도를 이어가는 행위에 대해 민·형사상 법적 조치를 포함해 전방위적으로 강력히 대응할 방침”이라고 밝혔다.