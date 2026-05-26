“방송 보고 집 위치 확인”…김규리 자택 침입 강도, 처음부터 노렸나

배우 김규리의 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 혐의로 구속된 40대 남성이 방송 영상을 통해 집 위치를 파악했다고 진술한 것으로 전해졌다.

26일 경찰 등에 따르면 서울 종로경찰서는 강도상해 혐의로 구속된 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위와 사전 계획 여부를 조사하고 있다.

A씨는 경찰 조사에서 “방송 영상을 유튜브로 보고 김규리의 집 위치를 확인했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

배우 김규리. 김규리 인스타그램 캡처

A씨는 지난 20일 오후 9시께 서울 종로구 북촌한옥마을에 있는 김규리의 자택에 침입해 금품을 요구하고 폭행한 혐의를 받는다. 당시 집 안에는 김규리와 다른 여성 한 명이 함께 있었던 것으로 전해졌다.

피해자들은 A씨의 감시가 느슨해진 틈을 타 집 밖으로 빠져나와 행인에게 도움을 요청했고, 신고를 받은 경찰이 추적에 나섰다. A씨는 범행 약 3시간 뒤 서울 강서구에서 자수했다. 이 과정에서 김규리와 동거인은 골절과 타박상 등 부상을 입은 것으로 알려졌다.

서울중앙지방법원 이종록 영장전담 부장판사는 지난 22일 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 뒤 “도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

경찰은 A씨가 방송과 유튜브 영상 등을 통해 자택 위치를 사전에 특정한 뒤 범행을 준비했을 가능성에 무게를 두고 수사를 이어가고 있다.

김규리의 자택은 2022년 방송된 예능 프로그램을 통해 공개된 바 있다. 당시 방송에서는 한옥 마당과 누마루, 작업실, 텃밭 등 집 안팎 구조가 비교적 자세히 소개됐다.

이에 지난해 방송인 박나래 절도 피해 사건, 가수 겸 배우 나나 강도 피해 사건에 이어 여성 연예인을 겨냥한 자택 침입 범죄가 반복되면서, 방송과 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 주거 공간이 노출돼 발생할 수 있는 보안 문제에 대한 우려도 다시 제기되고 있다.