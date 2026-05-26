한국AI교육진흥협회, 'AI시대, 전문직의 미래와 대응 전략 토론회' 개최

사진=한국AI교육진흥협회 제공

한국AI교육진흥협회(KAIEPA·카이에파, 협회장 김환홍)는 지난 20일 인천 남동구에서 개최한 'AI시대, 전문직의 미래와 대응 전략 토론회'를 마무리했다고 밝혔다.

이번 토론회는 한국AI교육진흥협회가 주관하고 이유통역가이드와 에코통역번역이 후원한 행사로, 통번역사, 행정사, 건축사, 글로벌 파트너십 매니저 등 다양한 전문직 종사자들이 참석해 AI 기술 확산이 전문직 업무와 일자리, 프리랜서 시장에 미치는 영향에 대해 논의하는 자리로 진행됐다.

특히 참석자들은 AI 교육과 AI 강의, AI 자격증에 관심을 보였으며, 실무 중심의 후속 교육 필요성에 공감했다.

행사에 참석한 한 통번역 분야 전문가는 “현업 종사자들의 다양한 의견과 생각을 직접 들을 수 있어 의미 있는 시간이었다”며 “앞으로 어떤 AI 툴을 활용해야 할지, 통역사로서 경쟁력을 어떻게 유지할 수 있을지 고민해볼 수 있는 계기가 됐다”고 소감을 전했다.

또 다른 참석자는 “AI의 현재 발전 상황과 향후 가능성, 다양한 산업 분야에서의 활용 방안을 이해할 수 있어 뜻깊었다”고 밝혔으며, 행정사로 참석한 한 참가자는 “최근 수임 환경이 어려워 고민이 많았는데 실질적으로 도움이 되는 내용이 많았다”고 말했다.

한국AI교육진흥협회는 이번 토론회를 계기로 전문직 종사자를 위한 AI 교육 및 AI 강의를 확대해 나갈 계획이다. 현재 다양한 AI 무료 강의와 AI 무료 교육 프로그램을 운영하며 시민과 전문직 종사자들이 AI를 실무에 적용할 수 있도록 지원하고 있다.

아울러 협회는 AI 활용능력 1·2·3급, AI 영상콘텐츠 제작자, AI UX 디자이너, AI 교육강사, AI 기업교육강사 등 다양한 분야의 AI 자격증 민간자격 등록 절차도 추진 중이라고 밝혔다.

김환홍 한국AI교육진흥협회장은 “전문직의 미래는 AI를 피하는 것이 아니라 자신의 전문성과 AI를 효과적으로 결합하는 데 있다”며 “KAIEPA(카이에파)는 AI 교육, AI 강의, AI 무료 교육, AI 자격증을 연결해 실무형 AI 교육의 기준을 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편 협회의 AI 무료 강의, AI 무료 교육, AI 자격증 관련 정보는 향후 협회 교육 홈페이지를 통해 순차적으로 공개될 예정이며, 자세한 사항은 카이에파 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.