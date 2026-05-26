李대통령 “집값 다시 오른다는데 대책 세우고 있나…정책 신뢰 중요”

李, 비공개 국무회의서 '집값 상승' 부동산 대책 수립 여부 물으며 강조

“주식시장 견고해지려면 투자자 배당해야”

이재명 대통령은 26일 “최근 집값이 다시 오른다는데 이에 대한 대책을 세우고 있냐”며 “정부 정책에 대한 국민 신뢰가 중요하다”고 말했다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제23회 국무회의 겸 제10차 비상경제점검회의에서 발언 하고 있다. 연합뉴스(청와대 제공)

강유정 청와대 수석대변인은 이날 청와대에서 열린 국무회의 관련 서면 브리핑을 통해 “이 대통령이 국무위원들과 참모들에게 주택시장 안정화 대책에 대해 질문했다”고 밝혔다.

강 수석대변인에 따르면 이 대통령은 “최근 집값이 다시 오른다는데, 이에 대한 대책을 세우고 있나”라고 물은 뒤 “정부 정책에 대한 국민의 신뢰가 중요하다”며 꼼꼼히 정책을 살펴달라고 당부했다.

이 대통령은 또 “활성화된 주식시장이 견고해지기 위해서는 주식 투자자의 배당으로 돌아가야 한다”며 “주식시장 정상화를 위한 철저한 방안을 마련하라”고 지시했다. 이어 “생산적 금융으로 전환하는 게 잠재성장률 개선에도 도움이 된다. 통계도 중요하지만 국민들이 체감할 수 있는 성과를 내달라”고 주문했다.

이 대통령은 “혁신이 가능하려면 우리 사회 모든 분야가 공정하고, 투명하고, 객관적이어야 한다”며 “나라를 반짝반짝 빛내고 새롭게하기 위해 국무위원들이 더 힘을 내달라”고 덧붙였다.