정원오·오세훈, 서소문 붕괴사고에 선거운동 중단…현장 방문 [6·3의 선택]

여야 서울시장 후보들이 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴사고 소식에 예정된 유세 일정을 전면 중단했다.

더불어민주당 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보는 이날 사고 소식을 접한 뒤 선거운동을 멈추고 현장 상황을 살피기로 했다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보(왼쪽)와 국민의힘 오세훈 서울시장 후보. 뉴시스·연합뉴스

정 후보는 페이스북에 올린 글에서 “지금은 무엇보다 빠른 인명구조와 사고 수습이 우선”이라며 “관계 당국은 추가 피해를 막고 구조와 현장 안전 확보에 총력을 다해 주시기 바란다”고 말했다. 정 후보 캠프 측은 “사고 수습이 최우선”이라며 “정 후보는 즉시 서소문 고가 철거 현장을 방문할 것”이라고 전했다.

오 후보도 “시민의 안전보다 중요한 것은 없다”며 일정을 취소한다고 밝혔다. 오 후보는 페이스북에 “이 시간 이후로 선거 운동을 중단하고, 즉시 사고 상황을 직접 살피기 위해 현장으로 가겠다”고 적었다. 이어 “서울시와 관계 당국은 인명 피해가 발생하지 않도록 신속한 구호 조치에 총력을 다해달라”며 “아울러 현장 작업자들과 시민들의 안전을 확보하며 사태가 온전히 수습될 수 있도록 만전을 기해주시기 바란다”고 당부했다. 오 후보는 “경위를 철저히 파악하고 수습에 모든 역량을 집중하겠다”고 덧붙였다.

오 후보는 캠프 측은 이후 공지를 내고 “사고 발생 직후 즉시 현장을 찾아 피해상황을 점검하고 인명구조에 만전을 기할 것을 당부했으며 현재 선거운동을 중단하고 사태 수습을 위한 논의 중”이라고 밝혔다.

앞서 이날 오후 2시32분쯤 서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 붕괴 사고가 발생했다.