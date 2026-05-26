벌써 극한 더위… 낮 최고 런던 33도·인도 48도

英·佛 곳곳 5월 역대 최고 기온

유럽 이른 폭염, 열돔현상 영향

인도선 열사병 등 30여명 숨져

전 세계가 5월 때 이른 폭염을 겪고 있다. 영국 런던의 낮 최고 기온이 33도를 넘었고, 인도에서는 최고 기온이 50도에 육박했다.



영국 BBC방송은 25일(현지시간) 런던의 낮 최고 기온이 33.5도를 넘어서면서 역대 5월 최고 기온을 경신했다 보도했다. 앞선 최고 기록은 1922년의 32.8도였다.

佛오픈 선수도 관중도… 찜통 속 사투 2026년 프랑스오픈 테니스 경기가 열리고 있는 파리 롤랑가로스에서 25일(현지시간) 관중들이 물 분사기를 맞으며 더위를 달래고 있다. 파리=로이터연합뉴스

전날 영국 잉글랜드 8개 지역이 공식적인 폭염 조건을 넘어섰고, 웨일스와 북아일랜드에서도 각각 27.4도, 23.4도로 연중 최고 기온을 기록했다.



영국 기상청의 기상학자 톰 모건은 “영국에서는 여름에도 35도를 넘는 일이 드물고, 5월에 35도에 근접하는 건 역사적으로 드물다”고 말했다.



다른 유럽 국가도 이른 폭염에 시달리고 있다. AFP통신에 따르면 24일 기준 프랑스 최소 10개 지역에서 5월 역대 최고 기온을 기록했다. 이날 프랑스 파리에서 아마추어 달리기 경주에 나선 남성 1명이 사망하고 10명이 병원에 실려 간 것으로 전해졌다.

여자 단식 1회전 경기에 나선 우크라이나 선수 엘리나 스비톨리나가 경기 도중 얼굴에 얼음팩을 대고 열을 식히는 모습. 파리에서는 최근 낮 기온이 30도를 웃도는 무더위가 이어지고 있다. 파리=로이터연합뉴스

지난 23일에는 파리 낮기온이 올해 들어 처음으로 30도를 넘어 31.9도까지 상승했다.



이달 중 영국해협 맞은편 프랑스 브르타뉴 지역에선 35도, 남부 프랑스는 36∼37도까지 오를 것으로 예보됐다. 앞서 프랑스 기상청은 지난 22일 예년 평균보다 12도 이상 높은 기온이 일주일 가까이 이어질 것이라고 경고한 바 있다. 또 포르투갈 일부 지역 최고 기온은 40도에, 스페인 남부 지역은 38도에 육박할 것으로 전망됐다.



이번 유럽 폭염은 북아프리카에서 북상한 따뜻한 공기가 서유럽 상공의 고기압 시스템에 갇힌 열돔 현상에 따른 것으로 분석된다.



때 이른 폭염은 다른 대륙에서도 진행형이다. AP통신 등에 따르면 24일 인도 남부 텔랑가나주는 최근 주 전역에서 폭염으로 16명이 사망했다. 인근 안드라프라데시주에서도 최근 열사병으로 21명이 숨졌다. 인도 북부 우타르프라데시주 일부 지역에서는 지난주 낮 최고 기온이 48.2도까지 치솟기도 했다. 기상 전문가들은 기후변화로 엘니뇨 등 이상 기상현상이 이어질 것이라고 경고했다.