한달 연장 종합특검 “내란·관저 의혹 집중… 구속·기소 본격화”

‘언론사 단전·단수’ 허석곤 입건

27일 김명수 전 합참의장 조사

尹 내주 첫 소환… 김건희도 임박

2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 1차 수사 기한(90일)을 마치고 30일간의 추가 수사에 돌입했다.



권창영 특검이 최근 인력 부족 등으로 인한 한계를 호소하면서 “수사기간 후반기에 구속영장 청구나 공소제기가 집중될 수밖에 없다”고 강조한 만큼 남은 수사기간에 주요 사건 수사가 급물살을 탈지 주목된다.

권창영 2차 종합특별검사팀 김지미 특검보가 26일 과천 특검사무실에서 수사 관련 사항 등을 브리핑하고 있다. 연합뉴스

김지미 특검보는 26일 브리핑에서 “언론사 단전단수 의혹 관련 허석곤 전 소방청장을 내란 중요임무 종사로 입건했다”고 밝혔다. 종합특검은 이날 오후 2시 허 전 청장을 피의자 신분으로 불러 조사했다.



허 전 청장은 2024년 12월3일 이상민 전 행정안전부 장관 지시로 특정 언론사 단전·단수에 협조했다는 의혹을 받는다. 앞서 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 사건 2심에서 이 전 장관이 허 전 청장에게 이 같은 지시를 내렸다는 의혹이 인정돼 징역 9년이 선고됐다.



인력 부족 등 한계를 고려하면 남은 수사기간 종합특검은 12·3 비상계엄 관련 잔여 의혹과 관저 이전 의혹 사건에 집중할 전망이다.



종합특검은 ‘1호 인지사건’인 합동참모본부의 내란 가담 의혹과 관련해 27일 오전 9시 김명수 당시 합참의장을 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이다. 앞서 이승오 전 작전본부장 등 합참 관계자들을 조사한 종합특검은 김 전 의장을 상대로 계엄을 사전에 인지했는지, 단편 명령 작성에 관여했는지 등을 집중 추궁할 계획이다.

종합특검이 처음 관련자의 신병 확보에 성공한 ‘관저 이전 의혹’ 수사도 본격화할 전망이다. 관저 이전 의혹은 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하는 과정에서 관저업무와 무관한 행정안전부 예산 약 28억원을 불법전용했다는 내용이다. 종합특검이 핵심 실무자인 김대기 전 대통령 비서실장과 윤재순 전 총무비서관을 구속하며 관련 의혹의 ‘윗선’으로 지목되는 김건희씨에 대한 조사도 이뤄질 전망이다.

12·3 비상계엄 선포 이후 국정원이 미국 중앙정보국(CIA)에 비상계엄의 정당성을 알리는 취지 메시지를 전달했다는 의혹도 주요 수사 대상이다.



종합특검은 조태용 전 국정원장과 홍장원 전 1차장 등을 입건한 후 홍 전 1차장에 대해선 22일 소환조사했다.



종합특검은 이들에 대한 조사 일정을 추가로 조율하고 있다. 윤 전 대통령도 해당 의혹 관련 직권 남용 혐의로 입건돼 다음 달 6일 첫 피의자 조사를 앞두고 있다.



종합특검은 비상계엄 당시 윤 전 대통령 등이 병기를 휴대한 군인들을 국회와 중앙선거관리위원회로 보낸 것이 ‘군형법상 반란’에도 해당한다고 보고 있다. 김용현 전 국방부 장관은 다음달 4일, 윤 전 대통령은 다음달 13일 군형법상 반란 혐의 피의자 신분으로 종합특검에 출석할 예정이다. 도이치 사건 수사무마 의혹 관련해서는 이창수 전 서울중앙지검장이 피의자로 입건됐고, 불기소 처분 당시 수사팀 검사들에 대한 참고인 조사가 진행된 상태다.



종합특검은 22일 법무부에 검사 3명 파견을 요청했다. 종합특검에 파견됐던 강남수 부장검사(사법연수원 31기)가 법무부 신임 감찰관에 임용되며 인력 유출이 있었다.



김 특검보는 “특검법상 검사 정원 15명이나 현원 12명으로 현재 진행되는 수사는 물론 앞으로 있을 공판에서의 공소유지에 심각한 차질이 우려되는 상황”이라며 “법무부의 적극적인 협조를 요청드린다”고 밝혔다.