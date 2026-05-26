신용한 “‘창업특별도’ 만들어 성과 증명 지사될 것” [6·3 지방선거]

신용한 민주당 충북지사 후보



1000억 창업 펀드 등 비전 제시

정부 정책 흐름·사업 구조 파악

도 현안을 국가 어젠다화 견인

도민, 변화·세대교체 기대 커져

더불어민주당 신용한 충북도지사 후보는 6·3 지방선거를 ‘관리형 행정’과 ‘실천형 경제’의 대결로 규정했다. 신 후보는 26일 “도민들은 더는 보여주기식 정치가 아닌 실제 지역경제를 살리고 청년이 돌아오는 충북을 원한다”며 “정치적 구호보다 확실한 성과로 충북의 미래 성장판을 키우겠다”고 밝혔다.



신 후보는 기업가 출신이자 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장을 지낸 점을 강점으로 내세우고 있다. 실용 정책 역량과 강력한 실행력 측면에서 국민의힘 김영환 후보보다는 낫다는 취지에서다. 신 후보는 “김영환 후보는 도정 운영 과정에서 소통 부족과 여러 논란으로 도민들 피로감이 컸다”며 “보다 안정적이고 실용적이며 소통하는 도정을 만들겠다”고 강조했다. 다음은 신 후보와의 일문일답.

더불어민주당 신용한 충북도지사 후보는 “보여주기식 도정 대신 충북의 미래 산업과 먹거리를 준비하는 ‘경제형 도지사’가 되겠다”고 강조한다. 신용한 후보 캠프 제공

―최근 여론조사 결과에서 김 후보를 앞서고 있는 원동력은 무엇이라고 생각하나.



“도민들께서 이제는 충북의 확실한 변화와 실행력을 원하고 계신 결과다. 그동안 충북은 잠재력보다 도민이 체감하는 실제 성장이 부족했다는 평가가 많았다. 저는 기업 현장에서 일자리를 만들고 조직을 운영해 온 경험을 바탕으로 충북 경제의 판을 바꿀 수 있는 적임자라는 점을 일관되게 강조해 왔다. 청년 일자리, 창업 생태계 조성, 첨단산업 유치 같은 미래 비전에 도민들이 깊이 공감해 주신 것 같다. 말만 앞서는 정치적 구호보다 결과를 만들어낼 ‘실행 파일’을 가진 사람인지에 대한 냉정한 평가가 여론에 반영되고 있다고 생각한다.”



―김영환 충북도정 4년에 대한 평가를 한다면.



“긍정적으로 평가할 부분도 있다. 첨단산업 유치와 투자 확대를 위해 노력한 점, 충북의 산업 경쟁력을 강화하려 한 부분은 의미가 있다고 생각한다. 하지만 도민들이 체감할 수 있는 변화가 충분했느냐에 대해서는 부족했다는 평가가 많다. 특히 청년 인구 유출, 지역 간 격차, 북부권 소외 문제 등은 여전히 해결되지 못했다. 도정 운영 과정에서 소통 부족과 여러 논란으로 인해 도민 피로감이 컸다는 점도 돌아봐야 한다고 생각한다. 저는 보다 안정적이고 실용적인 도정, 도민과 소통하는 도정을 만들 자신이 있다.”

―지방시대위원회 부위원장 등 지난 경력을 강조하고 있다.



“제 가장 큰 장점은 중앙정부의 국가균형발전 정책과 대규모 국비 사업을 충북에 직접, 그리고 빠르게 연결할 수 있다는 점이다. 정부의 정책 흐름과 사업 구조를 정확히 꿰고 있어 충북의 현안을 국가적 핵심 어젠다로 끌어올리는 데 독보적인 강점이 있다. 이를 바탕으로 (중앙정부로부터) 다음 두 가지를 확실히 얻어내겠다. 첫째는 첨단산업 유치다. 인공지능(AI)·반도체·바이오 중심의 충북형 성장벨트를 구축해 청주·오송·오창을 대한민국 핵심 산업 축으로 키우겠다. 둘째는 실질적인 균형발전이다. 북부권은 관광·천연물 웰니스, 남부권은 농식품·물류 등 권역별 맞춤형 성장 전략을 추진해 전 도민이 성장을 체감하게 하겠다.”



―이번 충북지사 선거의 시대적 의미는 무엇이라고 보는가.



“이번 선거는 충북의 미래 방향을 결정하는 선거라고 생각한다. 현장에서 도민들께서는 ‘이제는 충북도 달라져야 한다’ ‘정쟁보다 실력 있는 도정이 필요하다’는 말씀을 많이 하신다. 특히 경제와 일자리, 청년 유출, 지역소멸 문제에 대한 위기의식이 매우 크다. 도민들께서 보여주기식 정치보다 실제로 성과를 낼 수 있는 준비된 행정을 원하고 계신다는 것을 실감한다. ‘강한 충북경제’, ‘청년이 떠나지 않는 충북’, ‘기업이 투자하고 싶은 충북’을 중심으로 정책 경쟁에 집중하고 있다.”

―마지막으로 신용한을 선택하는 이유를 어필한다면.



“충북은 지금 미래로 도약하느냐, 정체하느냐의 중대한 갈림길에 서 있다. 저는 기업 현장에서 직접 고용을 창출하고 성과를 증명해 온 ‘경제통’이다. 동시에 국가균형발전의 컨트롤타워에서 중앙정부 시스템을 다뤄본 ‘정책통’이기도 하다. 충북을 단순히 ‘살기 좋은 고장’에 머물게 하지 않고 ‘기회와 활력이 넘치는 지역’으로 리빌딩하겠다. 행정 경험과 경제 정책 역량, 실용적 추진력으로 충북의 미래 산업과 먹거리를 준비하는 ‘경제형 도지사’를 기대해 달라.”