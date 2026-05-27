[이코노 브리핑] 하나금융, 산림 복원 ‘걸음 기부 캠페인’ 외

하나금융, 산림 복원 ‘걸음 기부 캠페인’

하나금융그룹이 걷기 실적에 따라 나무를 기부하는 ‘걸음 기부 캠페인’을 내달 30일까지 실시한다. 하나은행 손님이라면 누구나 하루 최대 3만 걸음까지 기부할 수 있다. 하나금융 임직원과 손님 등 모든 참가자의 누적 걸음 수가 공동 목표인 5억 걸음에 도달하면 대형 산불 피해 지역에 나무를 기부해 산림 복원에 힘을 보탠다. 캠페인 기간 내 누적 11만 걸음을 기부하면 추첨을 통해 11명에게 친환경 선물상자를 증정한다.

NH투자證, 연 4% 수익 IMA 2호 내놔

NH투자증권은 종합투자계좌(IMA) 두 번째 상품인 ‘N2 IMA1 2’를 출시한다고 26일 밝혔다. 6월1∼4일 모집 예정으로, 만기 2년3개월에 총발행 금액은 1200억원 규모다. 모집 기간 내에 24시간 청약이 가능하며, 휴일인 6월3일에도 모바일 채널을 통해 청약할 수 있다. 기준수익률은 연 4.0%, 발행일은 6월5일이다. 다만, 선착순으로 배정돼 한도 소진 시 조기 마감될 수 있다. 앞서 지난달 초 출시한 4000억원 규모의 1호 상품은 완판된 바 있다.

미래에셋證, 1000억 규모 ‘IMA 3호’ 출시

미래에셋증권이 실적배당형 종합투자계좌(IMA) 상품인 ‘미래에셋 IMA 3호’를 출시한다고 26일 밝혔다. 총 규모는 1000억원으로 950억원은 고객 모집 금액, 나머지 50억원은 미래에셋증권의 시딩 투자 금액으로 구성된다. 이날부터 28일까지 3일간 선착순 모집하며 최소가입금액은 100만원이다.