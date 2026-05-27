코스피, 종가 기준 첫 8000선 돌파

26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 종가 기준으로 처음 8000선을 넘긴 코스피 지수가 표시되자 직원들이 환호하고 있다. 코스피는 이날 전 거래일보다 199.80포인트(2.55%) 오른 8047.51로 장을 마쳤다. 코스피는 장중 한때 8131.15까지 오르며 지난 15일 기록한 기존 최고치(8046.78)를 단숨에 경신했다. SK하이닉스 주가는 205만2000원을 기록하며 처음으로 ‘200만닉스’가 됐다.

<연합>