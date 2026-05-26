추미애 “30분 출퇴근”… 양향자 “AI 대전환”… 조응천 “전세대란 해소” [심층기획-6·3 지선 매니페스토]

경기도지사 공약



세 후보 모두 GTX 조기추진 등

교통망 확충 공약 공통으로 담아

추미애는 ‘출퇴근’, 양향자는 ‘반도체’, 조응천은 ‘부동산’.



6·3 지방선거 경기도지사 선거에 나선 후보들이 각기 다른 ‘1호 공약’을 앞세우며 표심 경쟁에 나서고 있다. 더불어민주당 추미애 후보는 경기도민의 출퇴근 부담을 줄이는 교통 공약을, 국민의힘 양향자 후보는 인공지능(AI)·반도체 중심의 성장 전략을, 개혁신당 조응천 후보는 전세대란과 부동산 규제 해소를 최우선 과제로 제시했다.

추미애 더불어민주당(왼쪽), 양향자 국민의힘 경기도지사 후보. 뉴스1

26일 중앙선거관리위원회에 제출된 경기도지사 후보 공약집을 보면, 추 후보는 1호 공약으로 ‘수도권 30분 출근 대전환’을 제시하고 있다. GTX 지체 없는 개통, 수도권 원(One)패스 도입, 어린이·청소년 교통 지원 확대 등이 핵심 정책이다. 수도권 원패스의 경우 서울의 ‘기후동행카드’, 경기의 ‘The 경기패스’, 인천의 ‘I-패스’ 등 각기 다른 교통카드를 하나로 묶겠다는 구상이다.



이에 맞서 양 후보는 ‘도민 1인당 지역내총생산(GRDP) 1억원 시대’를 1순위 공약으로 내세우고 있다. 현재 4700만원 수준인 경기도 1인당 GRDP를 AI·반도체 중심 대전환으로 1억원 수준까지 끌어올리겠다는 목표다. 국가산단·전력 등 필수 인프라 확보를 위한 행·재정적 지원이 골자다.

조 후보의 1호 공약은 ‘전세대란 해법’, ‘자족도시 경기도’다. 현 정부의 부동산 정책으로 인한 전세대란 피해로부터 도민을 보호하고, 경기도의 ‘베드타운화’를 막겠다는 구상이다. 도지사 직속의 신도시 통합정비지원단, 전세대란 대응본부 설치 등을 제시하고 있다.

경기도민의 장거리 출퇴근 문제 해결을 위한 교통 정책은 세 후보 공약의 공통분모다. GTX 조기 추진, 광역버스 확충, 환승 편의 개선 등이 공통적으로 담겼다. 경기도지사 선거에서 교통 공약이 사실상 ‘필수 과목’으로 자리 잡은 셈이다.



다만 교통 문제를 바라보는 관점은 후보마다 다르다. 추 후보는 철도망 확충과 함께 수도권 원패스 등 이동권 보장과 교통복지 증진에 방점을 찍고 있다. 반면 양 후보는 반도체 산업·물류 전용 도로망인 ‘실리콘 하이웨이’를 만들겠다는 구상이 대표적이다. 조 후보는 ‘GTX 통합대응본부’를 설치해 지연 원인, 환승체계, 인허가 현황을 점검하는 등 도정의 체계적 관리가 필요함을 내세우고 있다.