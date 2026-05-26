李정부 출범 1년 “코스피 8000·민생 경제 성과”

‘국민주권정부 성과 자료집’ 발간

관세협상 타결·수출 7000억달러

AI 강국 기반·K방산 질주 등 소개

이재명정부가 출범 1주년을 맞아 발간한 성과자료집에서 코스피 8000 돌파, 중동전쟁 속 흔들림 없는 민생 경제, 한·미 관세협상 타결 등을 대표 성과로 내세웠다.



국무조정실과 문화체육관광부는 26일 발간한 ‘국민주권정부 1주년 성과자료집’에서 정부의 38대 대표 성과를 유능·민생·상생·실용·소통 5개 분야로 나눠 공개했다.

26일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 정은보 이사장과 직원들이 코스피 8000포인트 돌파 기념 세리머니를 펼치고 있다. 연합뉴스

유능 분야에서는 8000선을 넘어선 코스피, 올해 1분기 3.6%(전년 동기 대비) 오른 경제성장률과 2%대 수준을 유지한 물가상승률 등 경제 안정, 산불 피해 면적 99% 감소, 한·미 관세협상 타결과 수출 7000억달러 돌파 등이 대표 성과로 소개됐다. 정부는 관세협상 타결로 “우리 수출의 불확실성이 해소됐다”며 지난해 6월 이후 11개월 연속 월별 수출 최고치를 경신 중이라고 밝혔다.



인공지능(AI) 3대 강국 도약 기반 마련도 정부가 내세우는 주요 성과다. 정부는 민관합동으로 첨단 그래픽처리장치(GPU) 26만장을 확보해 “AI 대전환의 기반을 마련했다”고 자평했다.



민생 분야에서는 소비쿠폰과 담합 기업 제재, 먹거리 가격 인하 등이 강조됐다.

서울 마포구 망원시장의 한 상점에 민생회복 소비쿠폰 사용가능 안내문이 붙어있다. 연합뉴스

정부는 “소비쿠폰 100만원마다 소상공인 매출 43만원이 추가로 늘어났다”는 효과를 앞세웠다. 또 이달 초 기준 설탕, 과자·라면, 밀가루, 식용유 등 기초먹거리 가격이 최소 2.9%에서 최대 25.6%까지 떨어졌다고 밝혔다.



비수도권 취업자 약 17만명 증가, 산업재해 사망자 17.5% 감소(올해 1분기), 중소기업 수출액 역대 최고치(1200억달러) 등은 상생 분야 대표 성과로 소개됐다. 실용 분야에서는 미·중·일 3국과 정상외교 전면 복원, K방산 수출 154억 달러 기록 및 초음속 전투기 KF-21 자체 개발 등이 꼽혔다. 정부는 한·미 정상의 상호 방문이 역대 정부 중 최단기간(147일)에 성사됐다고 짚었다.



이재명 대통령은 취임 후 50개국 이상 정상과 90회 이상의 정상외교를 한 것으로 조사됐다. 소통 분야에서는 타운홀 미팅, 국무회의 생중계 등이 주요 성과로 기록됐다.