[사설] 정용진 ‘탱크데이’ 논란 직접 사과… 이제 정쟁은 접어야

‘5·18탱크데이’ 이벤트 논란을 두고 정용진 신세계그룹 회장이 어제 대국민 사과를 했다. 정 회장은 “이번 일로 깊은 상처와 실망을 느끼신 5·18 민주화운동 유가족 여러분, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주 시민 여러분, 그리고 국민 여러분께 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분의 용서를 구한다”고 밝혔다. 그는 “이유가 무엇이든 국민 여러분 마음에 상처를 드린 책임은 결코 가볍지 않다”며 “이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다”고 했다. 이미 한 차례 사과문을 발표했던 그가 직접 국민 앞에 사과한 것은 이번 사태가 그만큼 엄중하다는 얘기다.



사회적 논란을 일으킨 스타벅스의 책임은 절대 가볍지 않다. 5·18 민주화운동 기념일에 사용된 ‘탱크’라는 문구와 5공 군사정권의 폭력을 연상시키는 표현은 국민 정서에 맞지 않고 부적절했다. 신세계그룹은 고의가 아니었다고 했지만, 실수였다고 해도 국민적 아픔이 큰 사안을 상술에 활용한 역사의식 부재는 비판받아 마땅하다. 다만 대통령과 정부 부처까지 나서 ‘사회적 낙인’을 찍는 건 과도하다. 대통령이 사실상의 ‘좌표’를 찍자 행정안전부·법무부가 관공서 이벤트 상품 배제 등 불매 운동에 나섰다고 한다. 국가보훈부와 국방부까지 장병 복지 사업을 잠정 중단하는 등 일사불란하게 움직이고 있다.



정부가 공권력과 행정력까지 동원해 전방위로 기업 때리기에 나선 것은 전례가 없는 일이다. 여당 지지층을 결집할 수 있는 5·18이슈라는 점을 겨냥한 정략적 의도가 깔려있다는 의심이 드는 이유다. 그러다 보니 대다수 선량한 스타벅스 매장 직원이 고객 항의와 폭언 등에 시달리고 있다. 정 회장은 “전국의 매장에서 묵묵히 일하고 있는 수많은 스타벅스코리아 파트너와 현장 직원들을 따뜻한 시선으로 바라봐주시길 부탁드린다”고 했다. 조직과 기업이 잘못했다고 그 구성원까지 도매금으로 비난의 대상이 돼서는 곤란하다.



그룹 총수로서 정 회장은 “내부 시스템과 리스크 관리체계를 근본부터 다시 점검하고 사회적 책임 기준을 높이겠다”고 약속했다. 허언에 그쳐선 안 될 것이다. 신세계그룹의 자체 조사와 달리 수사 과정에서 5·18 정신을 훼손하려는 고의가 확인된다면 그에 상응한 법적 책임을 물으면 된다. ‘탈벅’ 등 불매운동 등은 소비자가 판단할 문제다. 정권 차원의 특정 기업 매도 분위기 속에서 시민이 커피 한잔까지 눈치를 보며 마실 수는 없지 않겠나.