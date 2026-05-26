이지현 “미용 못해, 다른 거 했을 거다”…새로운 도전 후 솔직 고백

그룹 ‘쥬얼리” 출신 이지현이 미용 일을 시작하게 된 배경과 현실적인 고충을 털어놨다.

이지현은 지난 25일 공개된 배우 김현숙의 유튜브 채널 ‘김현숙의 묵고살자’에 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

‘[첫공개] 미용실 원장님이 된 지현이에게 두피 케어 받고 왔어요! (feat. 쌈밥도시락, 황톳길 맨발걷기, 꿀잠루틴)’라는 제목의 영상 캡처. 김현숙의 묵고살자

이날 ‘[첫공개] 미용실 원장님이 된 지현이에게 두피 케어 받고 왔어요! (feat. 쌈밥도시락, 황톳길 맨발걷기, 꿀잠루틴)’라는 제목의 영상에서 그는 김현숙의 두피 관리를 직접 해주며 근황과 함께 새로운 직업에 대한 생각을 전했다.

김현숙과 자연스럽게 대화를 이어간 이지현은 그의 머리를 만져주며 “이 언니 되게 뭔가 터프하면서 분명히 재미있을 거 같은 매력이 있다”고 말했다.

이어 “어렸을 때부터 진지하게 인생에 이것저것 많이 해놓은 사람 만나면 되게 부럽다”며 “나는 왜 어릴 때부터 진지하게 인생을 바라보지 못했을까 생각이 많이 든다”고 자신의 삶에 대한 고민도 솔직하게 이야기했다.

이어 ‘잘 살려고 한 노력인데 잘 안된 것일 뿐’이라는 취지의 말을 했다. 그러자 김현숙이 “너 진짜 젊다”고 위로했다. 그러나 이지현은 “나 여기서 나이 제일 많다”고 위축된 모습도 보였다.

김현숙은 “여기선 그렇지, 비교하면 안된다”고 일침을 가했다. 그러면서 “이제는 어딜가도 그런다”며 공감하는 모습도 보였다.

이후 김현숙이 그에게 미용 일을 시작하게 된 계기를 묻자, 이지현은 과거 연예계 활동 시절 자주 드나들던 미용실과의 인연을 떠올렸다. 그는 “당시에는 매일 아침 미용실로 출근하다시피 했다”며 “유튜브 같이 했던 원장님이 미용실 원장님이었는데 직접 미용을 배워보는 게 어떻겠냐고 권유해 주셨다”고 말했다.

이어 “미용실은 집처럼 익숙하게 드나들던 공간이었기 때문에 자연스럽게 관심이 생겼다”고 덧붙였다.

하지만 실제 현장에서 경험한 미용 일은 예상보다 훨씬 쉽지 않았다고 털어놨다. 김현숙이 “멋모를 때 해서 할 수 있던 거다”고 말하자 이지현은 “못한다, 그냥 다른 거 했을 거다”며 솔직한 심경을 전했다.