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K2 Safety, 근로자 발 건강 분석 ‘스마트 풋케어’ 서비스 진행

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김정환 기자 hwani89@segye.com
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산업안전 전문 브랜드 K2 Safety(이하 케이투세이프티)의 맞춤형 근로자 지원 프로그램인 ‘스마트 풋케어(Smart Foot Care)’가 산업 현장에서 운영되고 있다.

 

케이투세이프티 산업안전사업부는 최근 서울 상암동 LG유플러스 본사를 방문해 근로자들을 대상으로 발 건강 분석 및 맞춤형 안전 솔루션 제공 프로그램을 진행했다고 밝혔다.

 

‘스마트 풋케어’는 K2 Safety가 보유한 신발 연구소의 기술력을 바탕으로 개발된 분석 프로그램이다. 전문 장비를 활용해 근로자의 발 형태, 보행 밸런스, 족압 분포 등을 측정하고 개인별 발 건강 상태를 분석한다.

 

측정 이후에는 분석 결과를 토대로 올바른 발 건강 관리법을 지도하고, 개별 작업 환경과 발 특성에 맞는 안전화 및 기능성 인솔(깔창)을 1:1 맞춤형으로 추천해 주는 것이 특징이다.

이번 프로그램은 장시간 서 있거나 이동이 많은 산업 현장 근로자들에게 참고할 수 있는 발 건강 관리 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 현장에서는 전문 장비를 활용한 발 측정과 상담이 함께 진행됐으며, 참여 근로자들은 자신의 발 상태를 직접 확인하고 개인별 맞춤 솔루션을 제공받았다.

 

특히 건설 현장과 통신·사무 환경 등 서로 다른 근무 특성에 맞춰 안전화 선택 기준과 발 건강 관리 방법을 제안해 참여를 이끌었다.

 

K2 Safety 관계자는 “산업 현장에서 안전화는 단순 보호장비를 넘어 근로자의 피로도와 작업 효율성, 나아가 건강까지 영향을 미치는 중요한 요소”라며 “앞으로도 ‘스마트 풋케어’ 프로그램을 통해 근로자들이 자신의 발 상태를 정확히 이해하고 보다 안전하고 건강한 작업 환경을 만들 수 있도록 지속해서 지원할 계획”이라고 말했다.

 

한편 K2 Safety는 지속적인 연구개발과 현장 중심 솔루션을 바탕으로 산업안전 시장에서 안전화 및 보호장비 서비스를 확대해 나가고 있다.

김정환 기자

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