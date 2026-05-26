장동혁 글에서 시작된 충남판 난타전… 박수현 사생활 의혹, 고발전 비화 [6·3의 선택]

민주 “조직적 허위정보 유포” vs 국힘 “객관적 근거 공개하라”

박 선대위 “낙선 노린 정치공세, 흑색선전 끝까지 책임 묻겠다”

6·3 지방선거를 일주일여 앞두고 충남도지사 선거가 박수현 더불어민주당 후보 관련 의혹을 둘러싼 전면전 양상으로 번지고 있다.

장동혁 국민의힘 대표의 SNS 게시글을 시작으로 민주당의 잇단 검찰 고발, 국민의힘의 추가 공세, 특정 단체 기자회견까지 이어지며 선거 막판 충돌 수위가 갈수록 높아지는 모습이다.

박수현(왼쪽) 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 지난 21일 TV토론회에 앞서 기념사진을 찍었다.

공방의 시작은 지난 23일 장동혁 대표의 SNS 게시글이었다.

장 대표는 박 후보 관련 사생활 의혹을 담은 게시글과 영상을 자신의 SNS에 게시했고, 이에 박수현 후보 선거대책위원회는 하루 뒤인 24일 즉각 검찰 고발에 나섰다.

박 후보 측은 당시 장 대표 게시물이 허위 사실에 기반한 네거티브 공세라고 규정하며 강하게 반발했다.

선대위는 “반복적인 흑색선전과 허위사실 유포는 유권자의 판단을 흐리는 중대한 선거범죄”라며 “낙선을 목적으로 한 악의적 비방과 명예훼손에 대해선 끝까지 법적 책임을 묻겠다”고 밝혔다.

공방은 26일 민주당 충남도당의 추가 고발로 확전됐다.

민주당 충남도당은 국민의힘 충남도당이 박 후보 관련 허위 사실이 담긴 문자메시지를 불특정 다수에게 발송했다며 공직선거법상 허위사실공표와 명예훼손 혐의로 대전지검 홍성지청에 고발했다. 고발장에는 국민의힘 충남도당이 박 후보와 관련한 허위 사실이 담긴 문자메시지를 불특정 다수에게 보냈다는 내용이 담겼다.

민주당은 해당 문자메시지에 장 대표의 SNS 게시글과 영상 링크가 첨부됐으며 “꼭 보시고 주위 분들과 공유해달라”는 내용까지 포함돼 허위 정보 확산을 조직적으로 유도했다고 주장했다.

민주당 충남도당 관계자는 “무차별적인 흑색선전과 허위사실 유포는 민주주의 근간을 흔드는 중대한 선거범죄”라며 “국민의힘의 불법 선거행위를 좌시하지 않겠다”고 밝혔다.

국민의힘도 즉각 반격에 나섰다.

국민의힘 충남도당은 이날 성명을 내고 박 후보가 충남도지사 후보 TV토론에서 제시한 검찰 문건의 성격과 발언 내용을 문제 삼았다.

국민의힘은 “박 후보가 검찰 문건을 근거로 관련 의혹 전체가 허위로 판명된 것처럼 주장했지만 실제 해당 문건은 또 다른 사안과 관련된 자료로 확인되고 있다”고 주장했다. 이어 “당시 의혹 제기자들에 대한 사건 역시 모두 무혐의 불기소 처분됐다”며 “박 후보는 검찰 결정문 원문 전체를 공개하고 무엇을 근거로 의혹이 사실이 아니라고 주장하는지 도민 앞에 설명해야 한다”고 압박했다.

충남바른여성인권연합이 26일 천안시청 브리핑실에서 박수현 후보의 사생활을 문제삼는 기자회견을 열었다. 김정모 기자

여기에 이날 오전 천안시청에서는 한 단체까지 기자회견에 나서며 논란에 가세했다.

해당 단체는 과거 사생활 논란과 안희정 전 충남지사 사태 등을 언급하며 박 후보의 도덕성과 공직윤리 문제를 제기했다.

박 후보 선거대책위원회는 즉각 “유감을 넘어 허탈함을 느낀다”며 재반박했다.

선대위는 “8년 전 이미 수사기관 판단으로 사실무근임이 확인돼 종결된 사안으로 의혹 대상조차 될 수 없다”며 “기자 질문조차 받지 않고 자리를 떠난 점을 보면 특정 후보를 겨냥한 기획성 회견 아니냐는 의심까지 든다”고 주장했다. 이어 “거론할 가치조차 없는 사안이지만 반복되는 흑색선전과 비방, 허위사실 유포와 명예훼손에 대해서는 법과 원칙에 따라 끝까지 책임을 묻겠다”며 재차 강경 대응 입장을 밝혔다.