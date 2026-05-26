제주항공, LCC 유일 4개월 연속 수송객 100만명 ↑

4월 수송객 112만명…국내 43만·국제 69만

일본∼제주 신규 취항 등 노선 효율화로 경쟁력↑

제주항공이 올해 들어 4개월 연속 월간 수송객 100만명을 넘기며 수송객 수 국적 저비용항공사(LCC) 1위를 이어갔다.

26일 국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 올해 4월 제주항공의 수송객 수는 112만7370명으로, 지난해 같은 기간 93만6899명보다 20.3% 늘었다.

국내선은 38만7429명에서 43만2582명으로 11.7%, 국제선은 54만9470명에서 69만4788명으로 26.4% 증가했다.

특히 지난 1월 117만6532명, 2월 106만7659명, 3월 106만7167명 등 국적 LCC 중 유일하게 매달 100만명 이상의 수송객 수를 기록했다.

4월 기준 국적 LCC 9개사 전체 수송객 가운데 제주항공이 차지하는 비중은 23.8%로 집계됐다. 국내선은 25.3%, 국제선은 23.1%였다.

탑승률도 LCC 평균을 웃돌았다. 제주항공의 4월 전체 탑승률은 91.9%로, LCC 평균 탑승률 89.5%에 비해 2.4%포인트 높았다. 국내선은 97%, 국제선은 89.1%의 탑승률을 기록했다.

제주항공은 효율적인 노선운영으로 변화하는 여행 수요에 유연하게 대응하고 있다. 지난해 동계 스케줄이 시작된 10월26일부터 인천~오사카 노선을 기존 일 4회에서 일 7회로 늘렸고, 올해 1월 기업결합 시정조치의 일환으로 배분받은 김포~제주 슬롯을 모두 활용해 지난 3월29일부터 김포~제주 노선을 하루 왕복 4회 증편 운항 중이다.

또 지난 12일부터는 인천~제주 노선에 주 2회 시범 운항을 시작해 인천공항을 통해 입국한 외국인 여행객의 제주여행 편의와 해외여행을 떠나는 제주도민의 이동 편의성을 높이고, 인천~도쿄/나고야/후쿠오카 증편 및 인천~고베 신규 취항 등 일본 노선에서도 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다.

제주항공 관계자는 “유가와 환율 변동성 확대에 따른 여행 수요 변화에 대응하기 위해 탄력적인 노선 운영을 이어가고 있다”며 “시장 변동성이 큰 상황에서도 효율적인 노선 운영을 통해 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.