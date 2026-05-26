“우즈·매킬로이가 뛴 명문 코스에서 나도?”… 튀르키예 ‘가성비’ 패키지 떴다

항공 제외 250만원대…11월부터 내년 3월까지 운영

타이거 우즈와 로리 매킬로이가 맞붙었던 튀르키예 안탈리아 명문 코스에서 국내 골퍼들도 직접 티샷을 날릴 수 있게 됐다.

안탈리아 골프클럽 술탄 코스. 센텀골프

세계 100대 코스 투어 전문 플랫폼 센텀골프는 올해 11월부터 내년 3월까지 튀르키예 남부 안탈리아 골프 여행 상품을 운영한다고 26일 밝혔다. 현지 업체와의 독점 계약을 통해 일정·골프장·호텔을 자유롭게 조합할 수 있다.

여행지는 튀르키예 최남단 벨렉 지역이다. 고대 그리스·로마 유적과 지중해 리조트, 세계적 골프 코스가 한데 모인 곳으로, 유럽 DP월드투어 터키항공오픈 개최지이기도 하다.

튀르키예 최고 명문 코스 중 하나인 안탈리아 골프클럽 술탄 코스는 2003년 개장했다. 숲과 모래둑, 호수 사이로 홀이 이어지는 레이아웃으로, 2012년 터키항공오픈에서 우즈와 매킬로이가 맞붙은 무대이기도 하다.

레그넘 크라운 리조트. 센텀골프

대표 상품은 5박7일 5라운드 숙박·식사 포함 ‘올 인클루시브’ 패키지로, 항공권 제외 기준 250만원부터다. 레그넘 크라운, 코넬리아 등 현지 리조트에서 숙박하며 하루 3식과 와인·맥주·위스키 등 주류도 제공된다. 장기 체류형 14박 상품은 약 450만원 수준이다.

일부 일정에는 고대 유적지 관광도 포함된다.