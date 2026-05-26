전국에 비 소식 이어져…남해안·제주도 강한 비

수요일인 27일 오전까지 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.
전남과 경상권, 제주도에는 늦은 오후까지 비가 내리겠고, 수도권은 곳에 따라 오후에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠다.
26∼27일 이틀간 예상 강수량은 서울·인천·경기·강원 내륙·대전·세종·충남·충북·전북·대구·경북·제주도 북부가 10∼60㎜, 광주·전남·부산·울산·경남·제주도(북부 제외)가 30∼80㎜, 경남 남해안·지리산 부근·제주도 중산간 100㎜ 이상, 제주도 산지 150㎜ 이상이다.
아침 최저기온은 15∼22도, 낮 최고기온은 19∼28도로 예보됐다.
미세먼지 농도는 전국이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.
안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 1.0∼3.0m로 예상된다.
다음은 27일 지역별 날씨 전망.
[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
▲ 서울 : [흐리고 가끔 비, 흐림] (20∼23) <90, 40>
▲ 인천 : [흐리고 한때 비, 흐림] (20∼24) <90, 40>
▲ 수원 : [흐리고 한때 비, 흐림] (20∼24) <80, 40>
▲ 춘천 : [흐리고 비, 흐림] (18∼24) <80, 30>
▲ 강릉 : [흐리고 가끔 비, 흐림] (17∼20) <70, 30>
▲ 청주 : [흐리고 가끔 비, 흐림] (19∼26) <60, 30>
▲ 대전 : [흐리고 한때 비, 흐림] (19∼26) <60, 30>
▲ 세종 : [흐리고 가끔 비, 흐림] (19∼25) <60, 30>
▲ 전주 : [흐리고 비, 흐림] (19∼28) <80, 30>
▲ 광주 : [흐리고 가끔 비, 흐림] (20∼27) <60, 30>
▲ 대구 : [흐리고 비, 흐리고 한때 비] (18∼23) <70, 60>
▲ 부산 : [흐리고 비, 흐리고 가끔 비] (19∼22) <90, 60>
▲ 울산 : [흐리고 비, 흐리고 가끔 비] (19∼22) <90, 60>
▲ 창원 : [흐리고 비, 흐리고 가끔 비] (20∼23) <90, 60>
▲ 제주 : [흐리고 가끔 비, 흐리고 한때 비] (21∼24) <60, 60>
[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
▲ 서울 : [흐리고 가끔 비, 흐림] (20∼23) <90, 40>
▲ 인천 : [흐리고 한때 비, 흐림] (20∼24) <90, 40>
▲ 수원 : [흐리고 한때 비, 흐림] (20∼24) <80, 40>
▲ 춘천 : [흐리고 비, 흐림] (18∼24) <80, 30>
▲ 강릉 : [흐리고 가끔 비, 흐림] (17∼20) <70, 30>
▲ 청주 : [흐리고 가끔 비, 흐림] (19∼26) <60, 30>
▲ 대전 : [흐리고 한때 비, 흐림] (19∼26) <60, 30>
▲ 세종 : [흐리고 가끔 비, 흐림] (19∼25) <60, 30>
▲ 전주 : [흐리고 비, 흐림] (19∼28) <80, 30>
▲ 광주 : [흐리고 가끔 비, 흐림] (20∼27) <60, 30>
▲ 대구 : [흐리고 비, 흐리고 한때 비] (18∼23) <70, 60>
▲ 부산 : [흐리고 비, 흐리고 가끔 비] (19∼22) <90, 60>
▲ 울산 : [흐리고 비, 흐리고 가끔 비] (19∼22) <90, 60>
▲ 창원 : [흐리고 비, 흐리고 가끔 비] (20∼23) <90, 60>
▲ 제주 : [흐리고 가끔 비, 흐리고 한때 비] (21∼24) <60, 60>
<연합>