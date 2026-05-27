서소문 고가 붕괴 여파…KTX·일반열차 운행 일부 조정

서울∼행신 KTX 운행 중단

ITX·무궁화호 일부 구간만 운행

코레일 “열차 이용 전 운행 확인 당부”

코레일은 서울 서대문구 서소문 고가차도 일부 붕괴로 열차 운행에 차질이 빚어지자 27일 첫차부터 일부 열차 운행을 조정했다.

27일 코레일에 따르면 26일 오후 2시33분쯤 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 사고로 서울역∼신촌역 간 전차선에서 단전이 발생, KTX는 서울∼행신역, 전동열차는 서울∼수색간 운행이 각각 중지됐다. 코레일은 서울시의 복구 작업에 상당 시간이 소요될 것으로 예상됨에 따라 27일도 서울∼행신역 구간 KTX 운행을 중지했다.

26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 서울역 열차 출발 안내 현황판에 중단된 열차 정보가 표시되고 있다. 연합뉴스

이로 인해 경부선·호남선 KTX는 서울∼부산역 및 용산∼목포·여수EXPO역 구간만 운행하고, 강릉·중앙선 KTX는 청량리∼강릉 및 청량리∼부전역 구간만 다닌다. 또 원래는 그냥 지나치던 역마다 KTX가 임시로 추가 정차하게 되면서, 전체 열차 운행 시간이 평소보다 길어질 수 있다.

일반 열차의 경우 서울역 혼잡을 분산하기 위해 경부선 무궁화호는 대전∼부산역, 호남선 무궁화호는 서대전∼목포·여수EXPO역, 장항선은 익산∼천안역 구간만 운행한다. 모든 ITX-새마을·ITX-마음 열차는 서울역 대신 수원역에서 출발하고 수원역까지만 운행한다.

1호선 및 경의중앙선(문산∼용산∼용문)은 정상 운행한다. 경의선은 문산역∼수색역 구간을 다니지만, 서울∼수색 구간 운행은 중지된다.

26일 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 붕괴 사고가 발생한 가운데 코레일 관계자들이 사고현장 인근 철로를 점검하고 있다. 뉴스1

코레일은 여객열차 이용고객 불편 최소화를 위해 27일 오전 1시 50분까지 심야 임시전동열차를 총 4회 추가 운행한다. 임시열차는 경부선, 경인선, 경원선, 경의중앙선 등 4개 노선에서 총 4회 운행한다.

코레일 측은 서울시의 복구작업이 마무리되는 대로 전기를 공급하는 전차선과 레일, 전기·신호 설비 등을 점검하고 정상 운행 여부를 판단한다는 방침이다.

26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장에서 소방당국 등 관계자들이 사고 수습 작업을 하고 있다. 뉴시스

코레일은 복구작업 진행 상황에 따라 열차 운행이 추가 조정될 수 있으니 열차 이용 전 반드시 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 철도고객센터(1588-7788)에서 열차 시각과 운행 상황을 사전에 확인해달라고 당부했다. 코레일 관계자는 “긴급복구반을 현장에 출동시켜 복구 작업을 진행하고 있다”며 “바쁘신 이용객은 가급적 다른 교통수단을 이용해달라”고 말했다.