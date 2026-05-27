[신간] 말하기를 넘어 ‘결정’의 기술로…‘기억되는 사람은 다르게 말한다’

기억되는 사람은 다르게 말한다/백주환 지음/스노우폭스북스/1만8500원

20년 경력의 기업 커뮤니케이션 전문가가 ‘기업의 말하기’를 ‘일상의 말하기’로 확장한 책을 선보였다. 저자는 오랜 기간 홍보담당자와 대변인으로 활동하며 위기 상황 속에서 ‘좋은 답변’을 설계해 온 경험을 바탕으로, 기업의 커뮤니케이션 방식을 개인의 삶에 적용하는 시도를 담았다.

기업은 한 문장으로 시장을 설득하고, 단 한 번의 답변으로 위기를 관리하기도 한다. 이 책은 이러한 기업 커뮤니케이션 전략을 일상 속 대화와 표현으로 전환해 활용할 수 있도록 구성됐다.

면접이나 발표, 예기치 못한 질문과 같은 다양한 상황에서 적용 가능한 실전 프레임워크도 제시한다.

저자는 “답변은 기술이 아니라 전략이며, 표현이 아니라 판단”이라고 강조하며, 말하기의 본질이 단순한 전달이 아닌 의사결정에 있음을 짚는다.

또한 AI가 점점 더 많은 문장을 생성하는 시대일수록, 어떤 말을 선택하고 책임질 것인지는 여전히 인간의 역할이라고 설명한다.

이책은 ‘말 잘하는 법’을 이야기하는 책이라기보다 기업의 언어 전략을 개인의 삶에 이식한 ‘커뮤니케이션 전략서’다.



