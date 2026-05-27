北, 대남용 신형 미사일 시험발사…"적에게 극도의 공포 줘야 전쟁 억제”

북한이 신형 경량급 다용도 미사일 발사체계, 다연장 전술 순항미사일 무기체계를 시험발사했다고 밝혔다. 핵무력과 상용무력 증강 기조를 재확인한 것으로 분석된다.

김정은 국무위원장이 지난 26일 국방과학원이 개발한 경량급 다용도 미사일 발사체계와 다연장 전술순항미사일 무기체계 시험을 참관했다고 조선중앙통신이 27일 보도했다. 조선중앙통신 연합뉴스

조선중앙통신은 27일 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 전날 국방과학연구기관의 중요무기 발사시험이 진행됐다고 보도했다. 통신은 시험 내용에 대해 전술 탄도미사일의 특수사명 전투부(특수임무탄두)의 위력, 사거리 연장 240㎜ 조종 방사포탄의 초정밀 자치 유도항법 체계의 믿음성(신뢰도), 전술 순항미사일의 인공지능 유도 명중 정확성 등을 분석 평가했다고 밝혔다. 통신은 김 위원장이 “중요한 고난도 국방 과학기술이 실천 무기시험에 도입됐다”며 결과에 큰 만족감을 드러냈다고 전했다.

김 위원장은 남부 국경지역의 장거리 포병여단에 배치될 전술순항미사일에 대해 긍정적 평가를 내리기도 했다. 통신에 따르면 전술 순항비행탄은 초정밀 자치항법체계와 지형대조 항법체계가 결합되고, 인공지능 말기유도기능이 도입돼, 활공 및 추진복합 비행방식으로 100㎞ 계선의 표적을 초정밀 타격하는 전술무기체계다. 북한 주장대로 사정거리가 100㎞인 순항미사일 무기체계가 북한의 남부 국경, 즉 군사분계선 인근에 배치된다면 서울을 포함한 수도권 대부분 지역이 사정권에 포함될 수 있다.

김 위원장은 “오늘 진행된 중요무기체계개발시험들은 우리 군사력 갱신의 뚜렷한 신호이자 우리 군대의 전투력강화에서 커다란 기술적진보를 의미하는 사변”이라며 “모든 발사차량들의 사격조종계통과 자동화체계가 현대전의 적합조건들에 맞게 완전히 갱신되여 전투적용성이 제고됐다”고 평가했다. 이어 “그 누구도 견주지 못할 가장 현대적이고 가장 강력한 포병무력을 건설하는것은 무력건설에서 우리가 최우선시하는 정책방향”이라며 “그러한 능력은 적에게 극도의 불안과 공포를 주게 되며 그 자체가 전쟁억제의 중요한 고리”라고 강조했다.