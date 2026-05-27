인천경제청, 송도 경원재 5성급 한옥호텔 재인증 쾌거

인천 송도국제도시의 경원재 바이 워커힐이 국내 첫 5성급 한옥 호텔로 위상을 다졌다.

인천경제청은 경원재 바이 워커힐이 한국관광협회 중앙회 호텔등급심사에서 5성 등급을 재인증 받았다고 27일 밝혔다. 이번에 현장 평가와 불시 평가를 합산한 총 600점 배점 중 90% 이상을 획득했다.

2015년 개관한 경원재는 전통 한옥의 아름다움과 현대적인 호텔 서비스가 결합된 곳이다. 인천을 대표하는 랜드마크 숙박시설로 자리매김해왔다. 2025년 5월 운영사 변경 뒤 추진해 온 리브랜딩과 서비스 품질 강화의 성과라는 점에서 의미가 남다르다.

그간 호텔은 객실·식음을 비롯해 고객 응대, 시설 환경 전반에 걸친 프리미엄 고도화를 단계적으로 꾀했다. 또 로비 구조와 동선은 재정비하고 객실 및 소모품 업그레이드 등 공간 리브랜딩도 함께 벌였다.

레스토랑 리뉴얼은 재인증 과정에서 핵심 변화로 평가된다. 기존 ‘수라’에서 ‘다이닝 송’으로 브랜드명을 바꾸고 대대적인 정비에 나섰다. 올해 블루리본을 획득하며 경쟁력도 한층 업그레이드시켰다. 이곳은 바다 물결 무늬를 모티브로 한 공간 디자인과 한옥의 선을 강조한 조명이 적용됐다.

윤백진 인천경제청 차장은 “경원재가 송도의 대표적인 문화·관광 인프라임을 다시 한번 입증했다”며 “앞으로도 전통 한옥의 가치에 현대적 서비스가 더해진 글로벌 관광 명소로 자리매김할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.